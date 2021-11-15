2.38 مليار درهم أرباح «إعمار للتطوير» بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة «إعمار للتطوير»، أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى (من يناير إلى سبتمبر) 2021، مُعزّزة بالمساهمة الملحوظة من مبيعات المخزون اللافتة، ومدعومة بعدد من المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً، لتضفي قيمة استثنائية على المشاريع المستقبليّة. وسجّلت إعمار للتطوير أعلى معدل مبيعات عقارية على الإطلاق، بقيمة 20.94 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 382% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وسجّلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 2.38 مليار درهم وإيرادات قدرها 11.604 مليار درهم، بزيادة قدرها 75% و63% على التوالي، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى 2020.

مشاريع جديدة

وخلال الأشهر التسعة الأولى 2021، أطلقت إعمار للتطوير بنجاح مجموعة من المشاريع الجديدة: جولف بلايس تيراسز، وبالم هيلز مع إيلي صعب، وماجستيك فيستاز المستوحاة من أوتوموبيلي لامبورغيني في دبي هيلز استيت، وبالاس بيتش ريزيدنس وبيتش مانشن في إعمار بيتشفرونت، وكايا وبلِسّ في المرابع العربية 3، ونارا في ذا فالي.

وتبلغ مبيعات «إعمار» المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز حالياً 28.47 مليار درهم، سيتمّ اعتبارها في المستقبل إيرادات للأعمال.

وقال متحدّث باسم إعمار: يؤكّد الأداء القوي لشركة إعمار للتطوير على قوّة قطاع العقارات في دبي، والذي تعزّزه الأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات. ومن خلال تطوير وجهاتنا القائمة على ابتكار أسلوب حياة مميّز لعملائنا، فإننا نوفّر لهم خيارات سكنية عالمية المستوى تتفرّد من ناحية التفوّق في التصميم والبناء والمرافق. وهذه المشاريع العمرانية هي أيضاً مراكز اجتماعية حيوية، تتكامل مع وسائل الراحة المميزة، بما في ذلك وجهات التسوّق والضيافة المتنوّعة، والتي من شأنها أن تنشّط الاقتصاد وتشكّل فرص عمل جديدة. واستراتيجيتنا الناجحة هذه تطلق الإمكانات الحقيقية لأعمالنا في مجال التطوير العقاري، وذلك بهدف تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، من خلال الاستمرار في التركيز على تعزيز كفاءاتنا الأساسية.

تسليم وحدات

قامت شركة إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 3.700 وحدة سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 في مواقع رئيسية، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، وإعمار الجنوب. ولغاية سبتمبر 2021، قامت إعمار بتسليم أكثر من 51.000 وحدة سكنية، مع أكثر من 25.000 وحدة سكنية قيد الإنجاز حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

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