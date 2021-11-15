«ديار» تربح 30 مليون درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «ديار للتطوير» إيرادات بلغت 418.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2021 بزيادة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 288.1 مليون درهم. وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية غير المدققة للأشهر التسعة الأولى إنها سجلت صافي أرباح بلغ 30.8 مليون درهم بارتفاع بلغ 135% مقارنة بصافي أرباح بلغ 13.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «تواصل الشركة تحقيق نتائج إيجابية هذا العام بالتزامن مع الارتفاع المستمر للطلب وانتعاش السوق العقاري في الدولة، كما أحرزنا تقدماً ملموساً في أعمال البناء للمرحلتين الثالثة والرابعة في المشروع السكني المتكامل، ميدتاون، إضافة إلى إطلاق مشروع برج ريغاليا الفاخر في الخليج التجاري، وتدرس الشركة حالياً عدداً من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق».

وأشار إلى أن الشركة عينت المقاول الرئيسي لمشروع برج ريغاليا في سبتمبر. وبدأت عمليات البناء بالمشروع، لافتا إلى أن أن المبيعات المسجلة في مشروعي ميدتاون وريغاليا ستنعكس على النتائج المالية خلال السنوات المقبلة ابتداءً من مطلع العام المقبل، وأنه من المتوقع استمرار النتائج الإيجابية ة وتحقيق نمو متوقع في الإيرادات خلال العام المقبل بنسبة 50 - 55 % مقارنة بالعام الحالي.

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