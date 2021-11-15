85 مليون درهم أرباح «الخليج للملاحة» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في «سوق دبي المالي» نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 85 مليون درهم، مقارنة بصافي خسائر بلغ 66 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: تعكس نتائج تسعة الأشهر الأولى 2021 مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي، مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها إدارة الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو والتوسع. وقد شهدنا في الأشهر القليلة الماضية تحسناً ملحوظاً في العمليات التشغيلية، وعودة شبه كاملة لنشاط العمل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، إذ استطاعت الشركة أن تحافظ على مستويات الربحية بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها مطلع هذا العام. كما تمكنت الشركة من تعزيز نمو التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية، وخفض المصاريف التشغيلية بنسبة 29.5% ومعالجة الأمور التشغيلية والمالية العالقة كافة.

وأضاف: نثق بقدرتنا على مواصلة ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الشحن البحري وتحقيق المزيد من النمو بفضل خبراتنا الطويلة وقدراتنا الكبيرة وشبكتنا الواسعة واعتمادنا أعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة والمحافظة على البيئة. أضف إلى ذلك أن الشركة ما زالت قادرة على تسديد جميع التزاماتها ضمن شروط جديدة ومرنة، تدعم أداء الشركة المالي والتشغيلي وتتيح لها التركيز على خططها الاستراتيجية في التوسع والنمو وزيادة أسطولها البحري.

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