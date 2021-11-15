«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تطلق «مختبر اصنع في الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة «مختبر اصنع في الإمارات» بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب في القطاع الصناعي، من خلال توفير حزمة من فرص وورش تدريب فني وصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، بما ينسجم مع حملة «اصنع في الإمارات»، وسيتم توفير عدد من المعلومات والمعارف المكثفة للمتدربين عبر نخبة من أبرز الخبراء العالميين، بصورة تعزز تنافسية هذه الشركات وكفاءتها التشغيلية.

استهلت الوزارة المبادرة بإطلاق برنامج Access SMEs بالتعاون مع شركة «بروكتر آند غامبل» العالمية، الذي سيوفر فرصاً تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب. وتعد مبادرة «مختبر اصنع في الإمارات»، ثاني مبادرة وطنية تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد مبادرة «حوار مستقبل الصناعة»، التي أطلقتها في الربع الأول من العام الجاري، لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر وأهم الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسية بالإمارات.

تدريب داعم

ومن خلال برنامج Access SMEs، ستحصل مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة في الدولة، إضافة إلى عدد من الطلاب الإماراتيين، على حزمة داعمة من فرص التدريب الفني، لتشجيعهم على المساهمة في منظومة القطاع الصناعي الإماراتي، حيث صممت برامج التدريب من قبل شركة «بروكتر آند غامبل».

ووقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «بروكتر آند غامبل» مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج Access SMEs في إطار مختبر الشركات الصغيرة والمتوسطة لحملة «اصنع في الإمارات»، حيث تم تصميم برامج التدريب من قبل شركة «بروكتر آند غامبل»، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

وأكد عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: من المقرر أن يستهدف البرنامج نحو 20 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة و10 طلاب إماراتيين، ومن المتوقع أن يصل مختبر الشركات الصغيرة والمتوسطة لحملة «اصنع في الإمارات» إلى 100 شركة صغيرة ومتوسطة، كما يُتوقع أن تستوعب المبادرة نحو 50 طالباً وطالبة سيستفيدون من التدريب السنوي في العام الأول لإطلاقه.

دعم ريادة الأعمال

وقال عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكتر آند غامبل» في الشرق الأوسط وشرق وغرب أفريقيا وأسواق التصدير العامة: «يهدف برنامجنا التعاوني إلى تحفيز وتعزيز ودعم روح ريادة الأعمال والشركات الناشئة والنمو المبكر للشركات الصغيرة للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية للدولة. ويعد تطوير المواهب من أهم العناصر التي تركز عليها الشركة، كما أن مشاركة المواهب المحلية في برنامج Access SMEs تعد من النشاطات الكثيرة التي تقيمها الشركة لتطوير المواهب المحلية وتمكينها».

مذكرات أخرى

علاوة على شركة «بروكتر آند غامبل»، من المقرر أن يتم توقيع مذكرات تفاهم أخرى مع عدد من الشركات الصناعية الوطنية والدولية في إطار سلسلة التدريب الخاصة بالشركات. كما سيقدم مختبر الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات استشارية بشكل مباشر من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الشريكة، مع وجود جلسات مخصصة للدعم العملي الذي يقدمه مصرف الإمارات للتنمية وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

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