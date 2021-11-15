مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 293 مبايعة بقيمة 810.5 ملايين درهم منها 35 مبايعة أراضٍ بقيمة 171.44 مليون درهم و258 مبايعة شقق وفلل بقيمة 639.07 مليون درهم.

و سجلت الرهون 219.55 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 120.64 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 98.9 مليون درهم وأهمها في منطقة جزيرة 2 بقيمة 70 مليونا. وتم تسجيل 6 هبات بقيمة 12.01 مليون درهم أهمها في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4 ملايين.

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