إدراج «الياه سات» في مؤشرات «إم إس سي آي» العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، عن إدراجها ضمن قائمة الشركات في مؤشرات «إم إس سي آي» لرأس المال الصغير، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول ضمن فئة رأس المال الصغير ومؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة لرأس المال الصغير ومؤشر «إم إس سي آي» الإمارات لرأس المال الصغير، وذلك بعد استيفاء متطلبات الإدراج اللازمة.

وسيتم الإدراج من أول ديسمبر 2021 بما يعكس الإدراج ثقة المؤسسات المالية العالمية بشركة الياه سات، وقوة أدائها المالي وما توفره لمساهميها من أرباح تعد من أعلى نسب الأرباح الموزعة في سوق أبوظبي المالي. ويسهم الإدراج في تكريس ثقة المستثمرين المتزايدة في شركة الياه سات، كما يشجع المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية من داخل الإمارات وخارجها على الاستثمار طويل الأمد في الشركة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «يعد الإدراج في 3 مؤشرات من «إم إس سي آي» بمثابة شهادة على مكانة المجموعة الرائدة محلياً ودولياً ودورها كمساهم رئيسي في تنمية وتنويع الاقتصاد الإماراتي، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة».

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