رسملة الأسهم تلامس 2 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 6 مليارات درهم ليقترب من حاجز 2 تريليون للمرة الأولى في تاريخها مدفوعة بتواصل الإعلان عن حزم قرارات حكومية كان آخرها الإدراج المرتقب لنظام التعرفة المرورية «سالك» في سوق دبي.

وارتفع سوق دبي 0.92% عند 3170 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 0.13% إلى 8296.19 نقطة بدعم أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.8 مليار درهم، منها 1.87 مليار درهم في أبوظبي و939.4 مليوناً في دبي وتم تداول 996 مليون سهم موزعة بواقع 286 مليوناً في أبوظبي و710 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 16.13 ألف صفقة.

ووفق حسابات «البيان» ربح رأس المال السوقي للأسهم 6.09 مليارات درهم لتصل القيمة السوقية إلى 1.97 تريليون درهم منها 1.546 تريليون في سوق أبوظبي و423.5 مليون لسوق دبي.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1% مع نمو «إعمار العقارية» 1.44% و«إعمار مولز» 0.41% و«إعمار للتطوير» 3.73% و«ديار» 1.69% فيما انخفض «داماك» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 9.74%، وصعد قطاع البنوك 0.26% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.92% فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.35%.

وصعد قطاع الاستثمار 5.28% على وقع صعود «سوق دبي المالي» بالحد الأقصى 14.87% بالغاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 فيما زاد «دبي للاستثمار» 1.04% بينما انخفض «شعاع كابيتال» 0.93% ونما قطاع النقل 0.79% بعد صعود «العربية للطيران» 1.3% و«أرامكس» 0.48%.

وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط مستقطباً 380 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 150.6 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 94 مليون درهم، وحقق سهم «سوق دبي المالي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.87% ليغلق عند 2.24 درهم، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 140 مليون درهم، واتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل.

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.26% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.63% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.97% و«أبوظبي الإسلامي» 0.83%، وزاد قطاع الاتصالات 1.24% مع ارتفاع «اتصالات» 1.29% فيما تراجع «الياه سات» 0.72%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.28% بعد صعود «أدنوك للحفر» 3.63% و«طاقة» 1.56%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.47% و«دانة غاز» 1.74%. ونزل قطاع الاستثمار 0.8% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.52% و«ألفا ظبي» 1.98% و«إشراق» 1% فيما استقر «الواحة كابيتال».

وتصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً 354.8 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 303.2 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» 274 مليون درهم، وحقق «ريم للإستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.7% مغلقاً عند 1.9 درهم. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 34.4 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 305.8 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 20.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 20.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 305.8 ملايين درهم.

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