«ديوا» تُعيّن بنوكاً لطرح أسهمها في اكتتاب

المصدر: دبي - سيد صالح

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وجهت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدعوة إلى عدد من البنوك للاضطلاع بدور في صفقة طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، والتي يمكنها أن ترفع قيمة «ديوا» إلى نحو 25 مليار دولار، بحسب ما ذكرته «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن «ديوا» قد عينت بنك «مويليس» الأمريكي لتقديم الخدمات الاستشارية للصفقة التي من المُرجّح أن تكون الأكبر من نوعها على الإطلاق في تاريخ دبي. وأضافت أن «ديوا» قد تختار مزيجاً من البنوك الدولية والمحلية لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن الصفقة المحتملة.

وذكرت «بلومبرغ» أيضاً أن الصفقة قد تكون هي الأولى ضمن 10 صفقات محتملة لإدراج أسهم 10 شركات حكومية في دبي، كانت الإمارة قد أعلنت عنها في سياق خططها لزيادة نشاط البورصة المحلية، بُغية تعزيز تنافسية سوق دبي مع البورصات الأخرى في المنطقة.

وأضافت أنه بينما يتعين على شركات دبي عند إدراج أسهمها في اكتتاب عام أولي أن تبيع 25% على الأقل من أسهمها، فإن «ديوا» قد تُجرب بيع نسبة أقل من ذلك في البداية.

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