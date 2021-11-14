"دبي للطيران" يعاكس التوقعات ويسجل صفقات بـ 138 مليار درهم في يومه الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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فاجأ معرض دبي للطيران 2021 العالم في يومه الأول مع تسجيل الحدث لصفقات بقيمة 138 مليار درهم ليعاكس بذلك التوقعات السابقة بعدم تسجيل صفقات ضخمة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة على قطاع الطيران في العالم.

وبلغت قيمة الصفقات والعقود المعلنة خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2021 ما يقارب 138 مليار درهم، تتضمن عقوداً بقيمة 5.24 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع، بالإضافة إلى خطاب نوايا وقعه مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" لشراء 100 طائرة عمودية 500VRT متعددة الاستخدامات من شركة "إيروتير" بقيمة 913 مليون درهم ( 216.9 مليون يورو) لاستخدامها من قبل جهات حكومية، مع توقعات ببدء استلام الطائرات في عام 2023.

ومن جانبها فازت مجموعة ايدج عبر شركتها التابعة "جال" بعقد حصري بقيمة 11 مليار درهم لتزويد الخدمات لطائرات القوات الجوية والدفاع الجوي.

وتتضمن الصفقات والعقود التي تم الإعلان عنها في اليوم الأول للمعرض صفقة شراء 255 طائرة من طراز إيرباص A321ne وقعتها 4 شركات طيران تابعة لمجموعة "إنديجو بارتنرز"، وهي "فرونتير" الأمريكية، وطيران «ويز» المجرية، و ، و"جيتسمارت"، من تشيلي والأرجنتين و "فولاريس" المكسيكيةـ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للطائرات التي قامت شركات طيران "إنديجو بارتنرز" بشرائها إلى 1145 طائرة من عائلة A320.

وبحسب جدول الأسعار المعلنة من شركة إيرباص لعام 2018، تقدر قيمة الصفقة بـ 121 مليار درهم (33 مليار دولار).



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