بول غريفيث: «دبي وورلد سنترال» جاهز لإعادة استقبال المسافرين في مايو المُقبل

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن مطار «دبي وورلد سنترال» جاهز لإعادة افتتاحه أمام المسافرين في مايو 2022، وذلك بعد تعليق حركة المسافرين به لما يقرب من عامين منذ تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأدلى غريفيث بتصريحات في اليوم الأول لفعاليات «معرض دبي للطيران»، ونشرتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال غريفيث: «كان يتعين علينا أداء بعض العمل في المَدرَج بمطار دبي الدولي، ومع التخفيض في السعة، سنبدأ نقل العمليات إلى «دبي وورلد سنترال» مُجددا».

واستطرد غريفيث: «ولكن هذا الأمر يتحدد فعليا وفقاً للتعافي في حركة تدفق المسافرين إجمالا».

وسيشهد «دبي وورلد سنترال» عودة عمليات «ويز إير»، وبعض عمليات «فلاي دبي»، وعدد قليل من الناقلات الروسية.

وأعرب غريفيث عن تفاؤله بتعافي صناعة الطيران قبل بداية عام 2025. وقال: «إنني متفاءل أن هذا التقدير ربما يكون متحفظا إلى حدٍ ما. وقد نشهد تعافيا أسرع، وذلك من واقع ما شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأفاد غريفيث بأنه في سياق استعداد مطارات دبي لاستقبال عدد أكبر من الرحلات السياحية خلال الفترة المقبلة، فقد جهّزت «الكونكورس إيه» بمطار دبي الدولي لإعادة الافتتاح في تاريخ الــ 24 من نوفمبر الجاري، ليستعيد المطار بذلك حالة التشغيل الكامل.

ومن الجدير بالذكر أن غريفيث كان قد ذكر في وقت سابق أن التخفيف من حدة القيود التي تسببت الجائحة في فرضها على الحركة والسفر سيرفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، والذي يُعد واحدا من أنشط المطارات وأكثرها ازدحاماً بالمسافرين على مستوى العالم، كما سيرفع عدد المسافرين الدوليين تحديداً عبر المطار بما يتجاوز الضٍعف خلال العام المقبل.

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