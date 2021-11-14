حلول «فولجا دنيبر» للشحن الجوي تدعم برنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية

المصدر: دبي - البيان

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وقع «مركز محمد بن راشد للفضاء» مذكرة تفاهم مع «مجموعة فولجا دنيبر» تنص على تزويد خدمات لوجستية وحلول للشحن الجوي وذلك لدعم برنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية.

وقد قام بتوقيع المذكرة كل من سالم المري، نائب المدير العام لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء»، وأرتيمي إيفانوفسكي، المدير العام، مجموعة فولجا دنيبر، مكتب دبي، وذلك بحضور يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2021، إحدى أضخم الفعاليات العالمية وأكثرها نجاحاً والذي يجمع طيفاً واسعاً من المختصين في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم.

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