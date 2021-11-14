«إنديغو بارتنرز» تقدم طلبية لشراء 255 طائرة إيرباص نيو

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركات «ويز إير» الهنغارية و«فرونتير» الأمريكية، و«فولاريس» المكسيكية، و«جيت سمارت» التشيلية الأرجنتينية، والتابعة لشركة «إنديغو بارتنرز»، عن تقديم طلبية مشتركة لشراء 255 طائرة إضافية من عائلة إيرباص A321neo، وذلك ضمن فعاليات معرض دبي للطيران.

ويرتفع مع هذه الطلبية عدد الطائرات التي طلبتها شركات الطيران التابعة لـ«إنديغو بارتنرز» إلى 1,145 طائرة من عائلة A320، حيث تتنوع الطلبية التي جرى تقديمها اليوم بين طرازي A321neo وA321XLR، وسيتم توزيعها على الشكل التالي:

• ويز إير: 102 طائرة (75 من طراز A321neo و27 طائرة من طراز A321XLR)

• فرونتير: 91 طائرة من طراز A321neo

• فولاريس: 39 طائرة من طراز A321neo

• جيت سمارت: 23 طائرة (21 من طراز A321neo وطائرتان من طراز A321XLR)

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الطلبية تحويل شركتي «فولاريس» و«جيت سمارت» 38 طائرة من طراز A320neo إلى A321neo من طلباتها السابقة.

وبهذا الصدد، قال بيل فرانكي الشريك الإداري لشركة «إنديغو بارتنرز»: تؤكد هذه الطلبية التزام شركات الطيران ضمن محفظتنا بالتحديث المستمر والنمو خلال العقد المقبل، حيث تتمتع طائرات إيرباص من طراز A321neo وA321XLR بمستويات رائدة عالمياً على صعيد الكفاءة والتكاليف وبضمة كربونية منخفضة مقارنة بالطرازات السابقة، لتسمح لشركات «ويز إير» و«فرونتير» و«فولاريس»و«جيت سمارت» بمواصلة تقديم أسعار منخفضة وتحفيز الأسواق التي تعمل فيها وتحسين مستويات الاستدامة الرائدة التي تتمتع بها.

وبهذه المناسبة قال كريستيان شيرير، الرئيس التجاري في شركة إيرباص: يسعدنا توسيع تعاوننا مع الشركات التابعة «إنديغو بارتنرز» بما فيها طيران ويز إير، وطيران فرونتير، وطيران فولاريس، وطيران جيت سمارت، التي استطاعت أن تحقق نمواً سريعاً خلال الأشهر الماضية، حيث تؤكد هذه الطلبية على تراجع تداعيات الجائحة على العالم، وارتفاع الطلب على قطاع أكثر استدامة.

وستساهم طائرة A321neo التي تم تزويدها بالجيل الجديد من المحركات وأجنحة «Sharklets» بتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتخفيض الضجيج بنسبة 50%، ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في حين يمكن لطراز A321XLR أن يحقق مدى طيران يصل إلى 4700 عقدة، والذي يساعد الطائرة على التحليق لأكثر من 11 ساعة، مع تمتع الركاب بمقصورة استثنائية حاصلة على جوائز عدة، وتضم أحدث التقنيات المتوفرة ضمن عائلة A320.

ووصل عدد طلبيات عائلة A320neo منذ إطلاقها في العام 2010 ولغاية نهاية شهر أكتوبر 2021، إلى أكثر من 7550 طلبية من 122 عميل. ومنذ دخولها في الخدمة، قامت إيرباص بتسليم أكثر من 1950 طائرة من عائلة A320neo مساهمة بتخفيض أكثر من 10 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتُعد شركة «إنديغو بارتنرز» ذات المسؤولية المحدودة التي تتخذ من مدينة فينيكس في ولاية أريزونا مقراً لها، صندوق استثمارات خاصاً، يركز على الاستثمارات العالمية في مجال النقل الجوي.

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