السعودية لهندسة وصناعة الطيران وليوناردو توقعان اتفاقية لدعم أسطول الهليكوبتر مزدوجة المحركات

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة ليوناردو، توقيع اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال خدمات الصيانة للأسطول الذي تملكه المملكة من طائرات AW139 الهليكوبتر، مزدوجة المحركات المتنامي، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2021، الذي يعقد حالياً.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستباشر الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، مرحلة التأهيل، لتصبح مركز خدمة ليوناردو معتمد للصيانة الأساسية لطراز AW139، الذي يعتبر الأكثر مبيعاً في المملكة، وتشمل الاتفاقية كذلك، إضافة طائرة واحدة من طراز AW169، وأخرى من AW609 TiltRotor مستقبلاً.

وبهذه المناسبة، أوضح معالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قائلاً «نحن نعتز بالتقدير المتزايد الذي تحظى به الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، من قبل رواد صناعة الطيران، وذلك بفضل تنافسيتها العالية، وتميزها في تقديم خدمات صيانةٍ واسعة النطاق، لعددٍ كبيرٍ من الطائرات. وكلنا ثقة بأن تسهم الاتفاقية مع ليوناردو، في تحفيز جهود شركة هندسة وصناعة الطيران خصوصاً، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بشكلٍ عام، بهدف تطوير الكفاءات المحلية في قطاع الطيران، والصناعات المرتبطة به، بما يتماشى مع أهداف التوطين، وخلق فرص العمل في المملكة، وفق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة».

من جهته، قال الكابتن فهد سندي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران «أنا واثق من أن قدراتنا الرائدة في مختلف المجالات التي نملكها، ستوفر لمالكي الطائرات ومشغليها، وصولاً سهلاً إلى خدماتٍ موثوقةٍ وفاعلةٍ، خاصة من حيث التكلفة، والزمن المستغرق، ما يمكنهم من تحقيق مستوىً أعلى من السلامة والكفاءة، مع توفير ميزات اتصالٍ، وراحة كبيرة للركاب».

أما جيان بيرو كوتيلو مدير عام ليوناردو هليكوبترز، فصرح قائلاً «نحن فخورون بشراكتنا مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، لتزويد أسطول المملكة المتنامي من طائرات الهليكوبتر AW139، بالخدمة عالية الجودة التي يستحقها مشغلوها، والتي تمكنهم من تعزيز المزايا التي توفرها هذه الطائرات، التي تعد الأفضل في فئتها على مستوى العالم. كذلك، نعتز بتشارك القيم والأهداف في مجال سلامة وكفاءة الطيران. وما من شكٍ أن المهارات والخبرات الفريدة التي تملكها الشركة في خدمات صيانة الطائرات مهمة للغاية لعمليات الطائرة AW139، بما يساعدها على خدمة المجتمعات التي تعمل فيها بشكلٍ فاعلٍ، وفي الوقت المناسب».

وتؤكد الاتفاقية الجديدة، على التزام ليوناردو طويل المدى تجاه المنطقة، وتتماشى مع تركيزها على تقديم خدمات دعمٍ أفضل. وستسهم الخدمات المحسّنة في مضاعفة كفاءة أسطول طائرات الهليكوبتر، ويرفع مستوى سلامة العاملين لدى المشغلين، وفرق العمل، والمجتمعات التي تخدمها هذه الطائرات. ومن خلال أكثر من 90 مركز خدمة موزعة في أكثر من 40 دولة، تلتزم ليوناردو بتقديم خدمات دعمٍ وتدريبٍ رائدةٍ وشاملةٍ، بهدف توفير ميزاتٍ غير مسبوقةٍ للمشغلين، من حيث السلامة، والجودة، والكفاءة، والتكلفة، والاستدامة، والتي تعد عناصر أساسيةٍ في خطة ليوناردو الاستراتيجية Be Tomorrow 2030.

ويعد برنامج الهليكوبتر AW139، أبرز برامج طائرات هليكوبتر في العالم، منذ حصوله على رخصة الإنتاج عام 2004، كما أنه يعد الطراز الأكثر مبيعاً في فئته، حيث تم استقبال طلباتٍ لأكثر من 1200 وحدةٍ منها، لصالح أكثر من 290 عميلاً في أكثر من 70 دولة حتى الآن. وقد نجح هذا الطراز بشكلٍ كبيرٍ في منطقة الشرق الأوسط، حيث بيعت أكثر من 150 وحدة في مختلف أنحاء المنطقة، لتنفيذ نطاقٍ واسعٍ من المهام، بما في ذلك عمليات النقل للشركات، والرعاية الطبية الطارئة، والبحث والإنقاذ، وإنفاذ القانون، والنقل البحري، إلى جانب العديد عن المهام الحكومية الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز