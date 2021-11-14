بوينج تتلقى أحد عشر طلباً لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بوينج، مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على طائرات الشحن، عن خططها لإضافة ثلاثة خطوط تحويل لطائرات الشحن الرائدة في السوق من طراز 737-800BCF في أمريكا الشمالية وأوروبا. كما وقعت الشركة اتفاقية مع شركة Icelease لتسليم إحدى عشرة طائرة شحن، حيث ستكون العميل الأول لأحد خطوط التحويل الجديدة لديها.

ستفتتح الشركة في عام 2022 خط تحويل واحد في منشأة London Gatwick للصيانة والإصلاح والتعديل التابعة لبوينج، وهي حظيرة الطائرات الحديثة في المملكة المتحدة؛ واثنين من خطوط التحويل في عام 2023 بمنشأة KF Aerospace MRO في كيلونا، كولومبيا البريطانية، كندا.

وقال جينس شتاينهاجن، مدير شركة بوينج لطائرات الشحن المحولة: «يُعدّ بناء شبكة متنوعة وعالمية من مرافق التحويل أمراً بالغ الأهمية لدعم نمو عملائنا وتلبية الطلب الإقليمي المتزايد. وتمتلك شركة KF Aerospace وزملاؤنا في فريق بوينج بمنشأة London Gatwick البنية التحتية المناسبة والقدرات والخبرة اللازمة لتقديم طائرات الشحن المحولة من بوينج والرائدة في السوق لعملائنا».

وقال جريج إيفجين، رئيس قسم العمليات لدى شركة KF Aerospace: «نتطلع إلى توسيع نطاق علاقتنا مع بوينج، حيث عملنا مع خط إنتاج بوينج لأكثر من 30 عاماً. وبفضل خبرتنا في تحويل طائرات الشحن، والقوى العاملة لدينا التي تتمتع بالمهارات العالية والمتطلبات الفنية المتوفرة لدينا، نحن على أتم استعداد لمباشرة العمل والمساعدة في خدمة عملاء بوينج».

وبالنسبة لشركة Icelease، التي وسعت أخيراً تعاونها مع Corrum Capital عبر توقيعها للمشروع المشترك Carolus Cargo Leasing، فإن طلبها لإحدى عشرة طائرة من طراز 737-800BCF سيكون أول طلب على طائرات الشحن المحولة مع بوينج. وستكون الشركة المؤجرة هذه هي عميلنا الأول للطائرات المحولة في منشأة بوينج لدى شركة London Gatwick MRO.

ومن جانبه قال ماجنوس ستيفنسن، الشريك الأول في شركة Icelease: «نحن على أتم ثقة بالجودة والسجل الحافل لطائرة شحن بوينج 737-800 المحولة، ويسعدنا أن نكون العميل الأول لمنشأتها الجديدة في London MRO. ونتطلع إلى جلب طائرة الشحن المتميزة هذه إلى أسطولنا لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا العالمية المتزايدة التي تعمل ضمن الرحلات المحلية وقصيرة المدى».

أعلنت شركة بوينج في وقت سابق من العام الجاري أنها ستوفر مصانع تحويل إضافية لطائرات 737-800BCF في مواقع عدة، بما في ذلك خط تحويل ثالث لدى شركة Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited، وخطي تحويل في عام 2022 مع مورد جديد لدى شركة Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales في كوستاريكا. وبمجرد أن تصبح الخطوط الجديدة قيد العمل، ستمتلك بوينج مواقع لتحويل الطائرات في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.

تتوقع بوينج أن يحتاج السوق إلى 1720 عملية تحويل لطائرات الشحن خلال العشرين عاماً المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. وستكون 1200 عملية تحويل منها للطائرات ذات البدن القياسي، وسيأتي ما يقرب من 20% من الطلب من شركات النقل الأوروبية، و30% من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

تُعدّ 737-800BCF الطائرة الرائدة في سوق طائرات الشحن ذات البدن القياسي، حيث تلقت حتى الآن أكثر من 200 طلب والتزام من قبل 19 عميلاً. وتوفر هذه الطائرة الموثوقية المعززة واستهلاكاً أقل للوقود وتكاليف التشغيل الأقل لكل رحلة والدعم الفني ذي المعايير العالمية مقارنةً بطائرات الشحن ذات البدن القياسي الأخرى.

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