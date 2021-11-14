السعودية لصناعة الطيران والفضاء و«تاليس» توقعان مذكرة تفاهم لصيانة الطائرات وإصلاحها

المصدر: دبي- البيان

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وقعت الشركة السعودية لصناعات الطيران والفضاء (SAEI)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للخطوط الجوية العربية السعودية القابضة، و«تاليس» مذكرة تفاهم لبدء شراكتهما لتقديم خدمات صيانة متميزة.

في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2021، وقع مدير عام الخطوط الجوية السعودية إبراهيم العمر، والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس باتريس كين على مذكرة تفاهم بين الشركتين.

تعزز اتفاقية MRO Platinum Care الشاملة هذه التعاون بين الشركتين في مجالات أنشطة صيانة الخطوط، وفي تطوير شراكة صناعية لإصلاح أجزاء الطائرات. ستستفيد الشركة السعودية لصناعات الطيران والفضاء SAEI من دعم وخبرة فريق Thales من المتخصصين، الذين يعملون جنباً إلى جنب في مؤسستهم لتعزيز أفضل الممارسات الصناعية والتكنولوجية، مما يمنح الشركة السعودية لصناعات الطيران والفضاء SAEI ميزة رائدة في سوق صيانة وإصلاح الطائرات.

أعرب إبراهيم العمر المدير العام للخطوط الجوية السعودية عن ارتياحه لأن شركته تشرع في هذه الاتفاقية مع تاليس، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران والتكنولوجيا. وصرح قائلاً: «إن هذا الإنجاز الهام يوضح طموحنا في أن نصبح شركة رائدة عالمياً في سوق صيانة وإصلاح الطائرات، والعمل مع الشركات ذات الخبرة في القطاع، التي من شأنها تسريع وتيرة تطورنا الصناعي والتكنولوجي».

ومن جهته شارك الرئيس التنفيذي لشركة تاليس، باتريس كين، حماسه حيث وصلت الشركتان إلى مرحلة جديدة في شراكتهما، وقال: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلتك المثيرة وممتنون للثقة التي وضعتها في تاليس. وتعد هذه الاتفاقية بين الشركتين تقديراً لشراكتنا طويلة الأمد وجودة منتجاتنا وخدماتنا، والتزامنا الراسخ بدعم أهداف رؤية المملكة 2030».

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