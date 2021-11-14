مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي يوقع اتفاقية تعاون مع «إيدج»

المصدر: دبي - وام

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شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب معاليه ومجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع وغيره «إيدج» على هامش افتتاح معرض دبي للطيران الذي يقام في دبي وورلد سنترال حتى 18 من شهر نوفمبر الحالي بهدف التعاون في مجال تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.

وقع المذكرة من جانب مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي اللواء مهندس وليد المناعي مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي ومن جانب «إيدج» وليد المسماري نائب رئيس إدارة البرامج في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات.

حضر مراسم التوقيع اللواء أحمد عتيق المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالتعاون مع شركة «إيدج»، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة إيجابية في سبيل تعزيز جهود التعاون المشترك بين الجانبين، فيما يخدم المصلحة العامة والخطط التنموية في العديد من المجالات التي تدعم البحوث والدراسات الأمنية والتدريبية وتلبي الاحتياجات المستقبلية من خلال تطوير الاقتراحات والأفكار الإبداعية التي يتم طرحها وتنفيذها على أرض الواقع حتى لا تبقى حبيسة الأدراج، فتعم الاستفادة وتتحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، كما أنها تأتي ضمن جهودنا لتوسيع الشراكات الهادفة لتعزيز مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات الابتكار والإبداع التكنولوجي المتقدم الداعم لجهود الحكومة والقيادة الرشيدة، بما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.

وقال اللواء مهندس وليد المناعي إن توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع وغيره «إيدج» يشكل شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية التي تضم إدارات متخصصة في مجالات التطوير الحكومي والإبداع والابتكار والمؤسسات الداعمة لها التي تقدم الحلول الفعّالة والناجحة للتحديات المستقبلية، خصوصاً في مجال تبني الأفكار التطويرية التي تشكل أداة داعمة للابتكارات التي تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتأتي هذه المذكرة لتعزز أوجه التعاون بين إيدج ومكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بما يتيح تبادل الخبرات وتوفير تدريبات لتطوير القدرات والاستفادة من أحدث حلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وبما يتماشى مع خطط التصنيع في دولة الإمارات لتطوير حلول محلية وزيادة المساهمات في الاقتصاد الوطني عن طريق دفع عجلة الابتكار وتقنيات المستقبل.

وقال وليد المسماري: «هذه المذكرة مهمة بالنسبة لنا، تبرهن على قدرتنا الرائدة في مجال السلامة العامة والأمن الداخلي، ويعد التعاون مع المؤسسات الحكومية للحصول على أفضل الإمكانات الأمنية حجر الزاوية في استراتيجية إيدج، ونحن سعداء للغاية بالعمل مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ونتطلع إلى بناء شراكة قوية معه وتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في توفير مستقبل آمن».

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