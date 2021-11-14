بيع بنتهاوس فاخر في وسط مدينة دبي بـ 50 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سيجنتشر للتطوير، الشركة المطورة لبرج «118 داون تاون»، بيع واحدة من 3 شقق بنتهاوس في البرج مقابل 50 مليون درهم.

ويقع برج «118 داون تاون» في وسط مدينة دبي، ويتكون من 44 طابقاً ويضم 28 وحدة سكنية بما فيها شقق من 4 إلى 6 غرف نوم، تمتد على مساحة طابق كامل إضافة إلى 3 شقق بنتهاوس فاخرة. كما يضم حديقة بجانب المسبح تبلغ مساحتها 30000 قدم مربع ومنصة، ومركز لياقة بدنية. ويوفر البرج خدمات الصيانة والكونسيرج على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خدمة صف السيارات.

وقال سونيل نيهالان، ممثل شركة سيجنيتشر للتطوير العقاري: يستقطب برج 118 داون تاون المستثمرين، مشيراً إلى أن الفخامة ليست العامل الوحيد الجاذب للمستثمرين العقاريين من الدولة أو الخارج، ولكن تطبيق أعلى معايير الأمان والخصوصية لها دور كبير عند اتخاذ القرارات الشرائية.

وبحسب الوسيطين العقاريين اللذين أتما الصفقة، مهند أبو سيدو رئيس مجلس إدارة شركة إس تي إم للعقارات، وعلي بدر رئيس مجلس إدارة شركة سكاي انفستمنت، ساعد الموقع المتميز للبرج وتصميمه في إتمام الصفقة التي تعد الأعلى من حيث القيمة خلال شهر أكتوبر. ويوفر القطاع العقاري في الإمارات فرصاً استثمارية كبيرة للمشترين. وتشكل الصفقة دليلاً دامغاً على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقطاع العقاري في الدولة. كما ترسخ دبي نفسها وجهة مرغوبة من قبل رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين والمشاهير على حد سواء.

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