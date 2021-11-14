1.08 مليار درهم صافي أرباح «أملاك» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أملاك للتمويل نتائجها المالية للربع الثالث 2021، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.08 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 239 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وارتفع دخل أملاك للربع الثالث بنسبة 367٪ لتصل إلى1,24 مليار درهم مقارنة بـ 267 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2020 غير متضمنة خسائر القيمة العادلة على العقارات الاستثمارية. وترتبط الزيادة بشكل أساسي بتسوية التحكيم والمكاسب الناتجة عن ترتيبات تسوية الديون. من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات الربع الثالث 2021 من نشاط التمويل بنسبة 2٪ لتبلغ 126 مليون درهم في سبتمبر 2021 (سبتمبر 2020: 129 مليون درهم)، بينما انخفض دخل الإيجارات بنسبة 48٪ خلال الأشهر التسعة الأولى 2021 إلى 19 مليون درهم (سبتمبر 2020: 35 مليون درهم).

وأتمّت الشركة بنجاح تسوية قرار التحكيم لصالحها بقيمة صافية قدرها 875 مليون درهم تقريباً، بما في ذلك قطع الأراضي والأقساط النقدية الجزئية التي سيتم دفعها على مدار 24 شهراً. وحافظت تسوية ديون الشركة من خلال النقد ومبادلة الأصول العقارية، على نجاحها خلال هذه الفترة، ونتج عنها تسويات نهائية لتسهيلات 4 ممولين، وتسوية جزئية لتسهيلات اثنين من الممولين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 46٪ لتصل إلى 110 ملايين درهم في سبتمبر 2021، مقارنة بـ75 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي وناتجة عن إثبات تكلفة الاستحواذ على قطع الأراضي المتعلقة بالتسوية لقرار التحكيم.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة بما في ذلك سداد مبلغ 148 مليون درهم إماراتي للممولين حتى شهر سبتمبر 2021. وسجّلت الشركة أيضاً تكلفة إطفاء بقيمة 125 مليون درهم في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 80 مليون درهم في سبتمبر 2020. وتُمثل تكاليف الإطفاء تحويل الأرباح الناتجة عن الاعتراف الأولي للقيمة العادلة للودائع الاستثمارية، وتختلف حسب مستوى السداد والتسويات مع الممولين في كل فترة مالية. ونتيجة لتسويات الديون وسدادها للممولين، انخفضت الأرباح الموزعة على الممولين بنسبة 12٪ لتصل إلى 67 مليون درهم حتى سبتمبر 2021، مقارنة بـ 76 مليون درهم للفترة نفسها في العام الماضي.

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