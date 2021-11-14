إيدج و«كاتيك» الصينية تفتتحان أول مركز توزيع إقليمي لوجستي للطائرات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جال»، المزود الإقليمي المتخصص لحلول دعم الطائرات المتكاملة للعملاء العسكريين والمدنيين، والشركة التابعة لمجموعة إيدج، عن افتتاح أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجستية للطائرات في أبوظبي بالشراكة مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران «كاتيك»، شركة التعاقدات الدفاعية المدعومة من الحكومة الصينية. سيعمل مركز التوزيع الجديد في الشرق الأوسط وأفريقيا على تحسين توافر قطع غيار الطائرات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في إيدج ومدير عام شركة «جال»، ولي باي، نائب رئيس «كاتيك»، عن الافتتاح خلال حفل التوقيع في معرض دبي للطيران 2021، والذي يستمر حتى 18 نوفمبر في دبي وورلد سنترال. وتزامناً مع الإعلان، أقام الجانبان حفل توقيع بهذه المناسبة.

وتم الإعلان عن إنشاء مركز التوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2019 من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة «جال»، وليو يو، رئيس مجلس إدارة «كاتيك».

وقال البريكي خلال حفل التوقيع: نحن سعداء للغاية بإتمام هذا المشروع المشترك مع كبار مزودي خدمات تكنولوجيا الطيران في الصين. هذا التعاون شاهد على ما تبذله «جال» من جهود تنافسية في سبيل توسيع وجودنا وتقديم حلول انسيابية تلبي المتطلبات المعقدة للصيانة والإصلاح والعمرة وسلسلة التوريد. بصفتنا مزودًا إقليميًا رائدًا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، فإننا نتفهم التحديات التي يفرضها توزيع قطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيعمل مركز التوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا على تحسين الوصول إلى هذه العناصر الأساسية بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الخدمات اللوجستية المعقدة التي تنشأ عند التنسيق مع الموردين الدوليين. نحن نتطلع إلى تلبية احتياجات عملائنا من خلال مركز التوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتأكد من جاهزيتهم للطيران.

وقال لي: «يسرّ شركة «كاتيك» العمل مع «جال» على مدار السنوات الماضية ويراودها إحساس كبير بالفخر والإنجاز تجاه إنشاء مركز التوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن متحمسون لرؤية ما سيجلبه أول مركز توزيع إقليمي لوجستي للطائرات من فوائد إلى دولة الإمارات ونشعر أن هذا المسعى قد عزز مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستعمل كاتيك بشكل مستمر مع جال لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون في المستقبل».

وتقع المنشأة العاملة، التي تبلغ مساحتها 1440 مترًا مربعًا، في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، ومن المتوقع أن تقلص مدة تسليم قطع غيار الطائرات من أسابيع إلى أقل من 48 ساعة.

وينصب تركيز «كاتيك»، شركة التعاقدات الدفاعية الأولى في الصين، على منتجات وتكنولوجيا الطيران. وهي الممثل الحصري لشركة «صناعة الطيران الصينية» في السوق العالمية.

وتساعد «جال» عملاءها على إبقاء أساطيل طائراتها في أعلى درجات الجاهزية بالشراكة مع أكبر صانعي المعدات الأصلية في العالم بالإضافة إلى مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، مثل AAR وAirbus Helicopters وBell وBoeing. تعدّ الشركة جزءًا من قطاع دعم المهام في إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف ضمن أفضل 25 موردًا عسكريًا في العالم.

خلال توقيع الاتفاقية في معرض دبي للطيران | البيان

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