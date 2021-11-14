سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف منتدى المخاطر السيبرانية

المصدر: دبي- البيان

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تستعد سلطة دبي للخدمات المالية لاستضافة فعالية افتراضية حول المخاطر السيبرانية في 16 نوفمبر، وتستهدف الفعالية رفع الوعي العام حول المخاطر السيبرانية، وتعزيز عملية نضج الأمن السيبراني وسط الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي، والفعالية مخصصة للمشاركين في إدارة المخاطر السيبرانية أو المسؤولين عنها، بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا، وخبراء تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ومسؤولو المخاطر والامتثال.

وفي دورتها الثانية، بعد إطلاقها في نوفمبر 2020، تأتي الفعالية ترسيخاً لجهود سلطة دبي للخدمات المالية المتمثلة بزيادة مستوى الوعي السيبراني في مركز دبي المالي العالمي، وتحفيز التطور المستمر لقدرات التصدي للمخاطر السيبرانية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن الفعالية على مدى ساعتين ونصف الساعة عروضاً تقديمية وحلقات نقاشية مع خبراء في هذا المجال حول نموذج «الثقة المعدومة»، والتهديد السيبراني المتزايد لسلاسل التوريد الرقمية، ومشهد التهديدات السيبرانية، وما يجب على المؤسسات المالية فعله لحماية أنفسهم ضد هجمات الفدية الخبيثة وكيفية الاستجابة والتعامل معها.

وستضم لجنة المتحدثين متخصصين من سلطة دبي للخدمات المالية، و«ماستركارد»، و«ستاندرد تشارترد»، وشركة «ديلويت»، «وسنتينل ون»، «هيلب أيه جي»، و«سيتي بنك»، بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي، «وكاسبرسكي»، و«ماندييانت»، و«أكسون تكنولوجيز».

وقال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «نتيجة للنمو السريع في الاقتصاد الرقمي أصبح الأمن السيبراني أولوية مشتركة لدى جميع المؤسسات، وتؤكد فعاليات مثل منتدى المخاطر السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية أهمية الشراكة والتعاون عبر كامل القطاع ومع المشرفين. وتشجع السلطة جميع الأطراف المعنية في مركز دبي المالي العالمي على الانضمام إلينا لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات حول القضايا الناشئة، للتخفيف من وطأة المخاطر السيبرانية».

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