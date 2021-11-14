0.75 % نمو أسعار المستهلك برأس الخيمة خلال النصف الأول 2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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سجلت أسعار المستهلك في رأس الخيمة، ارتفاعاً بنسبة 0.75 %، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 107.19 نقاط في عام 2021، مقارنة بـ 106.39 نقاط لعام 2020. و«سنة الأساس 2014=100».

جاء ذلك نتيجة لارتفاع بعض الأسعار المؤثرة في الإنفاق السلعي والخدمي داخل الإمارة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن إدارة الدراسات والتعاون التجاري بغرفة رأس الخيمة، ووفق البيانات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.

وفي ما يتعلق بأسعار المجموعات في سلة المستهلك، فقد ارتفعت 4 مجموعات، حيث شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً خلال النصف الأول، بمقدار 6.5 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تلتها مجموعة التعليم بمقدار 0.8 %، ثم مجموعة الملابس والأحذية بمقدار 0.7 %، وبعدها أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.6 %.

في المقابل، انخفضت أسعار 5 مجموعات أخرى خلال النصف الأول 2021، مقارنة مع النصف الأول 2020، وهي مجموعة الترويج والثقافة بنسبة 5.9 %، وكانت بذلك السبب الرئيس في انخفاض معدل التضخم في الإمارة، تلتها أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 4.6 %، ثم أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.5 %، وأسعار مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.9 %، وبعدها الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.8 %.

وظلت أسعار 3 مجموعات ثابتة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، ممثلة في التبغ عند 193.07 نقطة، ومجموعة خدمات الصحة عند 98.04 نقطة، ومجموعة الاتصالات عند 104.61 نقاط.

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