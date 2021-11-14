9 من 10 مهنيين في المنطقة يقولون إن وظائفهم تتطلب مهارة الإبداع والابتكار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشار استبيان أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، أخيراً تحت عنوان «الإبداع والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021»، إلى أن أكثر من 9 من 10 مجيبين (92٪) يقولون إن وظائفهم الحالية تتطلب مهارة الإبداع والابتكار.

ويعتقد غالبية المجيبين (97٪) في الاستبيان أن التفكير الإبداعي والمهارات المرتبطة به هو في غاية الأهمية للحصول على وظيفة في سوق العمل الحالي، كما يعتبر 92٪ من المجيبين بأن الإبداع هو مهارة يمكن اكتسابها وتطويرها مع الوقت. ويعتبر الإبداع في العمل عنصراً أساسياً يساعد كل من الشركات والمجتمع على تحقيق نتائج أفضل. وقد حدد المهنيون في المنطقة أربع سمات شخصية رئيسية ترتبط بالإبداع في العمل وهي: الرغبة في التعلم والنمو (72٪)، والقيادة والتحفيز الذاتي (16٪)، والمخاطرة وحب الاستكشاف (7٪) والنشاط الاجتماعي والتواصل (5٪). وقد صرح 86٪ من المجيبين بأن مديرهم المباشر يقدر الإبداع والابتكار في العمل، بينما قال 83٪ إنه يمكن وصف ثقافة عملهم الحالية بأنها إبداعية.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: قدم استبياننا الأخير العديد من الأفكار القيمة حول الابتكار والإبداع، حيث سلط الضوء على العوامل التي تسهم في تعزيز مهارة الابتكار في العمل. ومن المثير للاهتمام أن أصحاب العمل يقدرون هذه المهارة تمامًا مثل المهنيين، ويسعون لمساعدة موظفيهم على تطويرها.

ويعتقد 62٪ من المشاركين أن تنظيم المزيد من جلسات العصف الذهني والعمل الجماعي يساعد على تعزيز الإبداع والابتكار، يليه توفير الأدوات التي تساعد على التعلم والاستكشاف (19٪)، وتوظيف فريق متنوع والاحتفاظ به (10٪)، والسماح للموظفين بقيادة المشاريع الخاصة (9٪).

ووفقاً للمجيبين، هناك 5 عوائق تحد من الإبداع في مكان العمل وهي: الوصول المحدود إلى المعلومات (50٪)، ومقاومة التغيير (16٪)، وعدم توفر الموارد مثل الوقت والمال وما إلى ذلك (16٪)، والبيروقراطية (11٪)، وتجنب المخاطرة (8٪). فيما صرح 78٪ بأن الروتين يقلل من إبداعهم في العمل، لذلك، يتعين على المديرين بناء استراتيجية تشجع على الإبداع والابتكار في العمل.

وتؤثر مساحات العمل بشكل كبير على الإبداع في العمل، فقد أشار أكثر من ثلاثة أرباع (77٪) المشاركين في الاستبيان إلى أن مكان عملهم يحتوي على مساحات إبداعية تتيح لهم الاسترخاء والابتكار. ويعتمد إبداع المهنيين على تصميم مكاتبهم والعوامل البيئية المختلفة، حيث يساعدهم التصميم المثالي على الانسجام بشكل أفضل مع شركتهم وبالتالي تقديم خدمات أفضل.

وتم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول «الإبداع والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عبر الإنترنت خلال الفترة بين 5 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر بمشاركة 4,625 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز