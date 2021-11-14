افتتاح مركز المسافر للوازم الرحلات في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، مركز المسافر للوازم الرحلات بفندق سيتي سزنز في العين، بحضور سلطان سيف السويدي، ومنصور سلطان سيف السويدي المدير العام للمركز.

وقام الشيخ مسلم بن حم والحضور بجولة داخل المركز للاطلاع على الخدمات والمعدات التي يوفرها المركز.

وقال سلطان السويدي إن مركز المسافر يقدم خيارات متعددة لهواة رحلات البر والصيد في الإمارات من أدوات ومستلزمات الرحلات والتخييم ضمن حقيبة متكاملة من المستلزمات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى تجهيزات مواقع التخييم في البر للعائلات قبل وصولهم، من تركيب الخيم حسب الطلب وتزويدها بالكراسي والطاولات وحقائب النوم، فضلاً عن تجهيز مواقع للشواء وللجلوس، للاستمتاع بالأجواء الخارجية.

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