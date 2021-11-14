«هيتاشي إنرجي» تستعرض أنظمة طاقة محايدة للكربون في «أديبك»

المصدر: دبي - البيان

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أفادت شركة الطاقة والتكنولوجيا العالمية الرائدة اليوم أنها ستركز على استعراض مجموعتها من أنظمة الطاقة المحايدة للكربون في مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، الذي ستنعقد فعالياته في أبوظبي في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة إن نظام التيار المباشر عالي الجهد HVDC سيكون واحداً من منتجاتها الرئيسة التي ستستعرضها، ذلك أن هذا النظام معروف بكونه ممكناً رئيساً للبنية التحتية للطاقة ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، فضلاً عن فعاليته العالية في نقل كميات ضخمة من الكهرباء مسافات طويلة. ويساعد هذا النظام أيضاً على دمج مصادر الطاقة المتجددة والربط في ما بين الشبكات، بما يدعم نشر حلول نقل الطاقة المستدامة.

وقال الدكتور «مصطفى الجزيري»، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي» لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «ستعزز مشاركتنا في أديبك 2021 تركيزنا على الاستدامة ومستقبل الكهرباء بحسبانها المصدر الرائد للطاقة المستقبلية عالمياً. نحن نؤمن بأنه من الضروري في ظل التغير المناخي واتساع نطاق الوعي بالبيئة أن نترجم التزامنا من خلال تطوير أنظمة خاصة بالبنية التحتية للطاقة تشكل عروضاً مستقبلية قيّمة».

وتستضيف شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، الذي يعد أهم الفعاليات تأثيراً في العالم وملتقى محورياً للخبراء في قطاع النفط والغاز والطاقة لمناقشة تطور مشهد الطاقة والبحث عن فرص محتملة للشراكات التجارية.

وإلى جانب أنظمة التيار المباشر عالي الجهد HVDC، ستستعرض «هيتاشي إنرجي» أيضاً حلولها وخدماتها التكنولوجية الرقمية في المعرض مع التركيز على التحول الرقمي بحسبانه واحداً من المعايير الرئيسة لتحفيز الاستدامة.

وقال الدكتور «مصطفى»: سيوفر أديبك لشركة «هيتاشي إنرجي» فرصة لتسليط الضوء على حلولنا المحايدة للكربون، وقدراتنا المتنوعة في مجال التكنولوجيا وحلولنا المخصصة للكهرباء. وفي ظل سعي دولة الإمارات لريادة التحرك الإقليمي نحو الاستدامة وثقتها العالية بتحقيق النمو في مرحلة ما بعد الوباء، فإن المعرض يمثل منصة مثالية للشركات العالمية مثل شركتنا لتعزيز التزامنا بالبيئة والمجتمع ككل، مضيفاً إن المشاركة في المعرض تنسجم مع خطة الشركة الاستراتيجية للاستدامة 2030.

وختم بقوله: تتبع استراتيجية «هيتاشي إنرجي» للاستدامة أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، فيما ترتبط الأهداف التجارية للشركة بالقيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

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