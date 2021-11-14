محمد بن راشد: دبي تعود من جديد

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن دبي تعود من جديد.. وقطاع الطيران العالمي يعود من جديد عبر دبي والإمارات.

وقال سموه: شهدت اليوم جانباً من فعاليات معرض دبي للطيران، 148 دولة و1200 شركة وتوقعات بـ 85 ألف زائر هذا العام.

وأضاف سموه: دبي تعود من جديد.. وقطاع الطيران العالمي يعود من جديد عبر دبي والإمارات .. والعالم يجتمع معنا في دولة الإمارات للحديث حول اقتصاده ومستقبله وثقافته . أهلاً وسهلاً بالجميع.

وتابع سموه: التقيت اليوم في معرض دبي للطيران الوزير الأول في الجزائر ووزير المالية معالي السيد أيمن عبدالرحمن .. علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة.

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