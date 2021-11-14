«إمداد» تفوز بجائزة «أفضل شركة لإدارة النفايات» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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حصلت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، على واحدة من أفضل الجوائز في «حفل جوائز إعادة التدوير والنفايات في الشرق الأوسط لعام 2021».

وتم تكريم المجموعة بجائزة «أفضل شركة في إدارة النفايات» في الشرق الأوسط تقديراً لحلولها المستدامة وخدماتها في قطاع إدارة النفايات في المنطقة.

وجرى تقديم الجوائز في الحفل الذي أقيم في فندق «ون آند أونلي رويال ميراج». ويعد «حفل جوائز إعادة التدوير والنفايات في الشرق الأوسط»، وتقوم بالتحكيم عليها لجنة من الخبراء، واحدة من الفعاليات الرائدة في المنطقة التي تجمع المتخصصين في مجال الاستدامة البيئية، للاحتفال بالإنجازات والإسهامات البارزة في تطوير القطاع.

وبعد تأسيسها في 2007، اتخذت «إمداد» من دبي مقراً لها وتوزعت مكاتبها وفروعها في جميع أنحاء الإمارات. وتضم محفظة «إمداد» للحلول الشاملة خدمات إدارة المرافق المتكاملة إلى جانب الخدمات البيئية مثل إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وتأجير أجهزة الطاقة. وتتميز القوى العاملة لدى «إمداد» بثقافاتٍ وجنسياتٍ متعددة لتضم ما يزيد على 7,000 موظفٍ من أكثر من 45 بلداً في العالم.

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