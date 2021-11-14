شراكة بين «اتصالات» و«كيت ماي تريب» لتوفير شرائح الهاتف المتحرك للسياح

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «اتصالات» عن شراكة استراتيجية مع شركة «كيت ماي تريب» (kitmytrip)، الشركة المتخصّصة بخدمات قطاع السياحة والسفر، بهدف وضع خطط العمل الهادفة لتوفير شرائح الهاتف المتحرك (SIM) للسياح القادمين عبر شركاء «كيت ماي تريب» من جميع أنحاء العالم، والعديد من الشركاء المحليين في وجهات دولية متعددة.

وبموجب الشراكة، يحصل زوّار الإمارات على خدمات تشمل مراحل الحجز والاستلام لمجموعة متكاملة من الخدمات التي تتيحها «اتصالات» للسياح. وتقدم «اتصالات» و«كيت ماي تريب» للضيوف القادمين إلى الدولة إمكانية الحجز المسبق لشرائح الهاتف المتحرك المفضلة لديهم من «اتصالات» لدى مجموعة واسعة من وكالات السفر العالمية أو المواقع الإلكترونية أو وكلاء السفر باستخدام منصة «إنفينيتي» من «كيت ماي تريب». وعند وصولهم إلى الدولة، يمكن للسياح الحصول على شريحة الهاتف المتحرك الخاصة بهم لدى أي من أفرع اتصالات في جميع أنحاء الدولة.

وقع الاتفاقية بالنيابة عن «اتصالات» محمد الحمادي، المدير التنفيذي للتقنيات الحديثة، وبالنيابة عن «كيت ماي تريب» شريكها المؤسس سوراب بهاتناغار، بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال محمد الحمادي: يسعدنا التعاون مع «كيت ماي تريب» في إطار سعينا لتعزيز نطاق خدماتنا وتوفيرها في قطاعات السفر والسياحة إلى جانب توفيرها في المطارات الدولية. وتساهم هذه الشراكة في تأمين وفرة وسهولة خدمات الاتصالات والهاتف المتحرك لزوّار معرض إكسبو 2020 دبي الذي يُعد وجهة سياحية رائدة من المتوقع أن تجذب الملايين من السياح إلى الإمارات.

قال سوراب بهاتناغار: ستعمل «كيت ماي تريب» بموجب الشراكة على ربط شبكتها الدولية من شركاء السفر مع شبكة البيع بالتجزئة التابعة لـ«اتصالات» في جميع أنحاء البلاد. وستتيح «كيت ماي تريب» عروض «اتصالات» عبر شبكتها الدولية، كما ستتيح الحجز المسبق لشريحة الهاتف المتحرك من خلال شبكة البيع بالتجزئة التابعة لـ«اتصالات».

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