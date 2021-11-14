ميناء راشد يفوز بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية 2021

المصدر: دبي- البيان

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فاز ميناء راشد التابع لـ«دي بي ورلد» بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2021»، وذلك للعام الرابع عشر على التوالي، وتؤكد الجائزة مكانة الميناء الرائدة إقليمياً وعالمياً، حيث شارك في المنافسة للفوز بهذه الجائزة عدد من موانئ الرحلات البحرية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وعززت مرافق ميناء راشد المتطورة ومساحاته الكبيرة من قدرته على التعامل مع سفن رحلات الركاب، لتشكل قيمة مضافة لموقعه الاستراتيجي، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء 126 رحلة بحرية وأكثر من نصف مليون راكب خلال موسم الرحلات البحرية المقبل 2021/ 2022، ما يسهم في التعافي الذي يشهده القطاع السياحي في دبي، ويؤكد جهود الميناء الدؤوبة في مساعدة القطاع السياحي على الانتعاش.

وقال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز»: فخورون بحصولنا مجدداً على هذه الجائزة المرموقة، ورغم تحديات السوق والتباطؤ الذي شهده القطاع السياحي، إلا أن الميناء تمكن من الصمود أمام التحديات المختلفة، واستمر في مواصلة تقديم جهوده الحثيثة لتعزيز اقتصاد الإمارات. ومنذ تدشينها في 2014 وحتى عام 2020، شهدت محطة الرحلات البحرية نمواً بنسبة 55%، واستقبلت عدداً كبيراً من السفن السياحية. وباعتباره جزءاً رئيساً من اقتصاد دولة الإمارات، وركيزة تنموية مهمة لدبي، يخضع ميناء راشد بشكل متواصل للتوسعة والتطوير لتعزيز قدراته من أجل بناء مرفق ترفيهي بمعايير عالمية، يعكس فيه التراث الثقافي الغني لإمارة دبي بشكل وثيق، فترويج الإمارة كوجهة رئيسة لسائحي الرحلات البحرية الدولية يأتي على رأس قائمة أولوياتنا.

ويمتاز ميناء راشد بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي، وقربه من مطار دبي الدولي، ما يجعل الوصول إليه سهلاً للمسافرين والزوار. ويقدم ميناء راشد أيضاً العديد من خدمات القيمة المضافة، التي توفر الراحة والسهولة، بما في ذلك خدمات مناولة الأمتعة، ومكتب الكونسيرج لمساعدة المسافرين، وخدمات توصيل ونقل الركاب، ومحلات الصرافة وتحويل العملة، ومكتب البريد، وغيرها من الخدمات المساندة. ويتوافر في القاعة أيضاً مركز أعمال، وقاعات للمؤتمرات، ومتاجر معفاة من الرسوم الجمركية تابعة للمنطقة الحرة، ومرفق مخصص لمواقف السيارات.

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