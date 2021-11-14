"معرض دبي للطيران" يحلق في الفضاء

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

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"معرض دبي للطيران" ٢٠٢١ يحلق إلى الفضاء الخارجي عبر أضخم وكالات وشركات الفضاء العالمية التي أعلنت عن مشاركتها مع الشركات الناشئة وشركات تكنولوجيا الفضاء. الإمارات بثقلها المتزايد في عالم الفضاء تحضر بقوة عبر شراكات ومبادرات من مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" ويدعم الشركات الناشئة لإعداد نماذج متكاملة تعتمد على تقنيات التعلم العميق أو التعلم الآلي للكشف تلقائياً عن جميع أشجار النخيل في الصور الجوية الملونة مقابل 25 ألف دولار أمريكي للشركات الفائزة. إضافة إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الذي أطلق مسابقة “اكتشف الكوكب إكس” لتحفيز اهتمام الشباب بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

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