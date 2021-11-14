وزارة الدفاع تبرم صفقات بقيمة 5.23 مليار درهم في معرض دبي للطيران

المصدر: البيان

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أعلن اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021، أن قيمة الصفقات المبرمة لوزارة الدفاع الإماراتية بلغت 5.23 مليار درهم خلال اليوم الأول من المعرض.

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، أن الدورة الراهنة تعد الأكثر تميزا في تاريخ معرض دبي للطيران من حيث عدد العارضين والمشاركين في الحدث.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات «معرض دبي للطيران» في دورته الـ 17 ضمن دبي ورلد سنترال وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، حيث من المتوقع أن تكون نسخة المعرض هي الأضخم منذ انطلاقه في عام 1989.

وتشهد نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران مشاركة 1200 عارض في الحدث و148 دولة يمثلها عارضون و371 عارضاً جديداً و9 فئات للعارضين وهناك 20 دولة تشارك بأجنحة، كما أنا هناك 13 دولة تشارك لأول مرة. وتتواجد 160 طائرة للعرض، فضلاً عن وجود 80 شركة تتواجد بمنصات مختلفة. ويشهد الحدث 4 عروض تجريبية لطائرات جديدة، كما يضم 9 مؤتمرات تضم 250 متحدثاً. وتم تخصيص منصة باسم «سكاي فيو» تتسع لـ 5000 شخص بحيث يمكنهم مشاهدة العروض الجوية مجاناً.

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