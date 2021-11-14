إيدج تفوز بعقد حصري بقيمة 11 مليار درهم لتزويد الخدمات لطائرات القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي

المصدر: البيان

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فازت "جال"، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في تقديم حلول جاهزية الطيران المتكاملة للزبائن العسكريين والمدنيين، والتابعة لمجموعة إيدج، بعقد حصري للخدمات اللوجستية المبنية على الأداء لتزويد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وخدمات الدعم المتخصصة.

ولأول مرة في تاريخ الشركة، سيشهد عقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء الممتدة لمدة ثلاث سنوات والبالغة قيمته 11 مليار درهم، دعم "جال" للجاهزية التشغيلية للقوات الجوية والدفاع الجوي مع توفير سلامة ومرونة شاملتين.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة بقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط. كما ستعمل على تبسيط عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي، وتنسيق جهود التعاون، وتحسين قدرات القوى البشرية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة "جال": "نفخر بفوزنا بعقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء من قبل القوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، وهذا يؤكد على تميزنا في الأداء والموثوقية بصفتنا واحدة من أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في المنطقة. وبفضل نقاط القوة التي يتمتع بها فريقنا، سوف نتمكن من تسخير قدراتنا المتقدمة لخدمة أسطول القوات الجوية والدفاع الجوي وضمان الجاهزية التشغيلية المحسنة والسلامة والاعتماد على النفس".

وأضاف: "كلنا ثقة بأن هذا التعاون سيوفر أسساً قوية للنمو في المستقبل، وسيمكّننا من الاستمرار في تحقيق رؤيتنا الرامية إلى تلبية متطلبات العملاء بدقة ومرونة".

بدوره قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في "ايدج" ومدير عام شركة "جال": "تعكس هذه الاتفاقية النمو المستمر لشركة جال وهدفها الرامي إلى توفير حلول مبتكرة لتلبية متطلبات سلسلة التوريد والاحتياجات المعقدة للصيانة والإصلاح والعمرة. وفي الوقت الذي تحتل فيه مسائل الأمن والسلامة أولوية قصوى، يسعدنا أن نخدم بلدنا وأن نساهم في تعزيز جاهزية مهام قواتها الجوية. وتماشياً مع هذه الأولوية، نعمل في ايدج على بناء قدراتنا لضمان مستقبل آمن للإمارات وخارجها".

وأضاف: "يمثل توقيع هذا العقد ثقة القوات الجوية والدفاع الجوي بفريق عملنا، الأمر الذي يسمح لنا بتعزيز قوى العمل الإماراتية الوطنية، والأهم من ذلك، توفير دعم عالمي المستوى لأسطول عميلنا المتنامي. إنني فخور جداً بمدى التقدم الذي أحرزته جال في التعاون مع القوات المسلحة وشركائها بهدف تسخير أفضل الممارسات العالمية وترسيخ جاهزية الطائرات وإمكانية نشرها واستخدامها".

ويتيح عقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء، للعملاء العسكريين إمكانية الحصول على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لقطاع الطيران وفقاً لنموذج التكلفة لكل ساعة طيران، كما يتيح أيضاً إجراء تحسينات مستمرة.

وعقدت "جال" شراكة مع أكبر مصنّعي المعدات الأصلية في العالم مثل "لوكهيد مارتن"، و"جنرال إلكتريك"، و"بوينج"، و"داسو"، و"تاليس"، و"كولينز ايروسبيس"، و"إم بي دي إيه"، و"رولز رويس"، و"سافران"، و"بيلاتوس"، و"إيه دبليو إيه إس" خلال العام الماضي لتأمين الواردات الضرورية والخدمات والاستشارات التقنية بهدف تحقيق جاهزية استثنائية للأساطيل ضمن عقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء.

وتعد "جال" جزءاً من قطاع دعم المهام لدى "ايدج"، المجموعة التكنولوجية المتقدمة التي تعد إحدى أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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