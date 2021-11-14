22 جهة حكومية تشارك ضمن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف

المصدر: وام

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تشارك 22 جهة حكومية في منصة حكومة دبي والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وذلك في الدورة العشرين لمعرض رؤية الإمارات للوظائف والتي تنطلق غدا وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير عام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف توفر فرصة مثالية لأبناء الإمارات من الجنسين للتعرف على مستجدات سوق العمل، والوظائف المستقبلية.

وقال إن المعرض يمثل فرصة للجهات الحكومية المشاركة لاستقطاب الكفاءات والمواهب واللقاء بها وإجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين للوظائف بدلا من استقبال طلبات التوظيف فقط.

وأضاف الفلاسي أن البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي والمتمثلة في منصة وظائف دبي والتطبيق الذكي الذي أتاحته الدائرة بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية تشهد إقبالا كبيرا إذ تتيح العديد من الشواغر الوظيفية المتوفرة لدى دوائر حكومة دبي كما تتيح للباحثين عن عمل الاطلاع على الوظائف المعروضة، والتقدم للوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم وتقوم الجهات الحكومية بالاطلاع على أوراقهم وتدقيقها ومقابلة المرشحين خلال أيام المعرض.

وتوفر الدائرة في منصة حكومة دبي في المعرض أخصائيين لتقييم الكفاءات وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمقبل على العمل للتعرف على إمكاناته ومهاراته إذ تقيم الدائرة مركزا كبيرا لتقييم الكفاءات بالإضافة إلى مركز الارشاد المهني الذي يوجه الطلبة إلى الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

وتقدم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الشريك الحكومي الاستراتيجي للمعرض وبالتعاون مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي خلال أيام المعرض سلسلة من المحاضرات التثقيفية والأنشطة التفاعلية والفعاليات المتنوعة للتعريف بطبيعة عمل الجهات الحكومية المشاركة.

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