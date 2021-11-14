«راديو فرنسا الدولي»: معرض دبي للطيران حدث ينتظره العالم بشدة

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر «راديو فرنسا الدولي»، محطة الإذاعة العالمية التي تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية، أن العالم على موعد اليوم مع الحدث الذي ينتظره بشدة، وهو افتتاح الدورة الــ 17 من معرض دبي للطيران.

ونشر «راديو فرنسا الدولي» تقريراً خاصا على موقعه الشبكي اليوم عن الحدث بعنوان «معرض دبي للطيران...حدث مُرتقب بشدة».

وأكد التقرير أن الدورة الجديدة من المعرض التي ستجري فعالياتها خلال الفترة من الــ 14 إلى الــ 18 نوفمبر الجاري ومن المنتظر أن يحضرها أكثر من 80 ألف زائر تحظى بانتظار وترقب شديدين من جانب كافة الأطراف اللاعبة والكيانات المؤثرة في قطاع الطيران العالمي، والذي لا يزال يعاني من التداعيات الناجمة عن توقف انشطته لعدة أشهر متتالية خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19».

وذكر التقرير بأن المعرض يُقام في وقت لا زالت فيه مختلف الناقلات الجوية العالمية تسعى إلى التخفيف من حدة الخسائر الفادحة التي تكبدتها العام الماضي نتيجة توقف أنشطتها.

وأوضح التقرير أن المحترفين في قطاع الطيران على مستوى العالم يُعوٍلون على إعادة فتح الحدود بين مختلف دول العالم بصفة تدريجية حتى يستعيد القطاع أنشطته، ولو بصفة جزئية على أدنى تقدير. وأضاف التقرير أن الخبراء يتوقعون استعادة القطاع لكامل أنشطته وطاقة التشغيلية المعتادة قبل تفشي الجائحة خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، إلا أن الأحداث والفعاليات الدولية ذات النطاق المتسع والمُتعلقة بالقطاع تُعد خطوات هامة على طريق التعافي التدريجي، وهو ما يعزز أهمية الدورة الحالية لمعرض دبي للطيران.

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