"ديار" تربح 30 مليون درهم خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

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سجلت "ديار للتطوير" إيرادات بلغت 418.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة بلغت 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 288.1 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية غير المدققة للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021، انها سجلت صافي أرباح بلغت 30.8 مليون درهم بارتفاع بلغ 135% مقارنة بصافي أرباح بلغ 13.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "تواصل الشركة تحقيق نتائج إيجابية هذا العام بالتزامن مع الارتفاع المستمر للطلب وانتعاش السوق العقاري في الدولة، كما أحرزنا تقدماً ملموساً في أعمال البناء للمرحلتين الثالثة والرابعة في المشروع السكني المتكامل، ميدتاون. هذا بالإضافة إلى إطلاق مشروع برج ريغاليا الفاخر في الخليج التجاري والذي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث نجحنا في تحقيق مبيعات تقارب المليار درهم، وتدرس الشركة حالياً عدداً من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".

وأشار القطامي إلى أن الشركة قامت بتعيين المقاول الرئيسي لمشروع برج ريغاليا في شهر سبتمبر الماضي وبدأت عمليات البناء في المشروع، وأن المبيعات المسجلة في مشروعي ميدتاون وريغاليا ستنعكس على النتائج المالية للشركة خلال السنوات القادمة ابتداءً من مطلع العام القادم، وأنه من المتوقع استمرار النتائج الإيجابية للشركة وتحقيق نمو متوقع في الإيرادات خلال العام القادم بنسبة 50 إلى 55 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.

من الجدير بالذكر أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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