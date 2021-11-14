«دبي للطيران» و«أديبك» يقفزان بإشغالات الفنادق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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تشهد فنادق الدولة إشغالات قياسية في الفترة الراهنة بالتزامن مع انعقاد أحداث فعاليات كبرى، على رأسها معرض «دبي للطيران 2021»، ومؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، اللذان يشهدان مشاركة واسعة من شركات محلية وإقليمية وعالمية وسط تدفق آلاف الزوّار من خارج الإمارات، بحسب مسؤولين.

وأضاف المسؤولون، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن الفترة الراهنة تشهد حراكاً كبيراً في القطاع الفندقي مع وصول نسب الإشغال لمستويات تزيد على 95%، لا سيما في الكثير من الفنادق الواقعة بالقرب من الحدثين الأضخم في المنطقة، متوقعين استمرار حالة النشاط خلال الأسابيع المقبلة مع وجود عدة أحداث وفعاليات مهمة، بالإضافة إلى الزخم الناتج عن الحدث العالمي «إكسبو دبي»، مؤكدين أن إماراتي دبي وأبوظبي تشهدان نمواً ملحوظاً في سياحة الأعمال.

فعاليات ضخمة

وقال طارق مدانات، مدير فندق «ديوكس النخلة»، إنه منذ انطلاقة معرض «إكسبو 2020 دبي»، سجل الفندق مستويات إشغال تتراوح بين 80 إلى 90%، وهناك ارتفاع ملحوظ في الطلب، لا سيما في ظل وجود أحداث وفعاليات ضخمة أخرى، من بينها معرض دبي للطيران، متوقعاً استمرار الطلب المرتفع طوال الفترة المقبلة.

وأضاف أن القطاع الفندقي في الإمارات لديه إمكانات قوية وبنية تحتية ومنشآت تعدّ من الأفضل في العالم، ما يمكنه من استيعاب الأعداد المتزايدة من النزلاء خلال الأحداث والفعاليات الضخمة.

معدلات جيدة

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رمادا داون تاون» أبوظبي، إن الإمارات باتت مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات الكبرى، في مقدمتها معرضا «دبي للطيران» و«أديبك»، اللذان يشهدان توافد الآلاف من الزوار على إماراتي دبي وأبوظبي، ما يرفع نسب الإشغال لمستويات قياسية.

وأضاف أن نسبة الإشغال في الفندق سجلت معدلات جيدة خلال الفترة الراهنة، وبدأت الفنادق والمطاعم تشهد إقبالاً كبيراً في ظل الإقبال على أبوظبي بفضل سياحة الأعمال، لا سيما بالتزامن مع انعقاد معرض «أديبك» للنفط والغاز، متوقعاً استمرار حالة الزخم حتى نهاية العام الجاري، لا سيما في ظل قرب عطلة الفصل الدراسي الأول وبداية الموسم الشتوي وقرب احتفالات دولة الإمارات بعيدها الوطني.

مشاركة واسعة

وقال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي: إن الإشغالات في الفندق تشهد زيادة كبيرة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، لا سيما في ظل المشاركة الواسعة للكثير من الوفود من دول عربية وإقليمية وعالمية، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على الغرف الفندقية.

وتوقع استمرار حالة النشاط في الفندق خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع وجود العديد من الفعاليات والأنشطة في أبوظبي خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن إماراتي دبي وأبوظبي تحولتا إلى مركزين عالميين يضجّان بالفعاليات، لا سيما المعارض ذات المستوى الرفيع مثل معرضي «دبي للطيران» و«أديبك»، ومختلف البطولات والبرامج والأنشطة.

انتعاش سياحي

وقال تيم كوردون، نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة فنادق «راديسون»: إن الربع الأخير من العام الجاري يشهد معدلات إشغالات مرتفعة في ظل انعقاد أحداث ضخمة بدأت بـ«إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى معرضي «دبي للطيران» و«أديبك»، وهو ما نقدّره فيما يتعلق بانتعاش قطاع السياحة الدولية.

وتوقع استمرار ارتفاع الإشغالات الفندقية خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع انطلاق الموسم الشتوي، حيث «شهدنا أخيراً زيادة كبيرة في أعداد المسافرين بغرض الترفيه والعمل. ومن الرائع أن نرى ازدياداً في نسبة السفر بداعي العمل عبر فنادقنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، بالإضافة إلى ازدياد في الطلب على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض المتعلقة بالأعمال.

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