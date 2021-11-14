حديد الإمارات تعزز حضورها في قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي – البيان

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عززت شركة حديد الإمارات، المصنّع المتكامل الرائد للحديد والصلب في الشرق الأوسط، حضورها في قطاع الطاقة والنفط والغاز، من خلال توريد أكثر من 600 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة والمتوسطة لمشاريع النفط والغاز في المنطقة والعالم. وتسعى الشركة خلال مشاركتها في «أديبك 2021»، إلى تسليط الضوء على إسهامها في تطوير قطاع الطاقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: تسعى حديد الإمارات لأن تكون نموذجاً في تعزيز كفاءة الطاقة من خلال الابتكار والتحول الرقمي وإدارة البيانات.

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