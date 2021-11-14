7 % نمو أرباح «موانئ أبوظبي» إلى 1.16 مليار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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ارتفعت أرباح مجموعة موانئ أبوظبي 7 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 إلى 1.16 مليار درهم وزادت العائدات 22% إلى 2.791 مليار بدعم إلى نمو أحجام المناولة والتنويع في قطاعات أعمال جديدة وإبرام شراكات جديدة.

وزادت الأحجام التي تمت مناولتها إلى 37 مليون طن مقابل 22 مليون طن أول 9 أشهر من العام الماضي وشهدت المناطق الصناعية تأجير مساحات 2.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة ما يعكس التعافي العالمي الملموس من تبعات (كوفيد 19) على الرغم من بعض العقبات التي لا تزال تواجهها سلسلة التوريد العالمية.

وارتفعت عدد الحاويات التي تمت مناولتها إلى 2.47 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بنفس الفترة من 2020 والبالغ 2.42 مليون حاوية نمطية. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: «إننا في موقع يتيح لنا تحقيق نمو مستدام بالتزامن مع التعافي الذي يشهده الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة، ونتيجة مشاركتنا النشطة في معالجة المشاكل التي تواجهها سلسلة التوريد العالمية، ما يعزز من التزامنا الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

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