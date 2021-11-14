1774 وحدة سكنية تؤجرها «وصل» خلال شهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت «وصل للعقارات»، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي في تأجير 1774 وحدة سكنية في دبي في إطار حملتها لشهر أكتوبر2021، مقارنةً بتأجير 387 وحدة و296 في حملات التأجير السنوية لعامي 2019 و2020 طبقاً لمصادر البيان الاقتصادي، في مؤشر جديد على الحراك العقاري المتنامي في السوق.

وأوضحت المصادر أن معاملات تأجير تلك الوحدات (1774 وحدة) يعادل ذلك ما يتم تأجيره في العادة خلال 3 أشهر، لافتة إلى أن عمليات التأجير برمتها تمت الكترونياً 100% من خلال الخدمات الإلكترونية المتطورة والسريعة التي طورتها الشركة.

وبدأت وصل الإعلان عن الحملة منذ شهر سبتمبر، حيث أطلقتها في أكتوبر بالتزامن مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، فطرحت في السوق 2000وحدة سكنية، جرى تأجير أكثر من 75% منها لتعكس النتائج مقدرة الشركة في توفير الخيارات السكنية لكافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال استراتيجيتها المدروسة في إطلاق الحملات التي تعطي زخماً للسوق العقاري المحلي.

وتؤكد «وصل» من جديد على نجاح الأساليب التي تعتمدها في إطلاق المشاريع والحملات، حيث نجحت في إتمام عملية الإيجار بالكامل عبر تطبيقها المتطور والموقع الإلكتروني، حتى تتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من المستأجرين المحتملين في دبي. ويعكس ذلك حرصها على توفير أسلوب جديد مبتكر يضمن لهم الراحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز