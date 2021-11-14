جامعيون لـ«البيان»: «دبي للطيران» يلهم الشباب

المصدر: دبي - جميلة إسماعيل

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أكد عدد من الطلبة الجامعيين لـ«البيان» أن معرض دبي للطيران 2021 يعد حدثاً استثنائياً في ظل التحديات والظروف التي فرضتها جائحة «كوفيد ـ 19» على المستوى العالمي. وقالوا إن من أبرز أهداف المعرض الأخذ بيد الشباب في الإمارات وتشجيعهم على الانضمام للعمل في صناعة الطيران والفضاء، مشيرين إلى أن المعرض يعقد بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة «عام الخمسين»، الأمر الذي يؤكد أن الإمارات باتت فعلياً منصة للإنجازات الرائدة والمتتالية.

اطلاع

وقال حمدان البلوشي، طالب في جامعة الإمارات: حرصت على الاطلاع كثيراً على برنامج معرض دبي للطيران وعلى الرغم من كوني طالباً كفيفاً إلا أنني أتمنى أن أحظى ولو بفرصة واحدة لزيارة المعرض الذي يعد منصة استثنائية تحفل بالعديد من فرص التواصل والنقاش وتطوير الأعمال من خلال فعالياته المتنوعة، إضافة للجلسات التي ستركز على مجالات الطيران والفضاء وتقنيات القطاع.

مكانة

وأوضح فيصل النعيمي، خريج جامعة الشارقة، أن المعرض يحظى بمكانة عالمية إزاء رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة. وأضاف: يعد معرض دبي للطيران وبجدارة في صدارة المعارض العالمية المماثلة وذلك من شتى الجوانب التنظيمية والتكنولوجية من خلال بناء القدرات التكنولوجية، إضافة إلى نقل المعرفة والالتزام بأعلى المعايير والقيم. كما تحرص العديد من الشركات العالمية على أن تكون جزءاً من معرض دبي للطيران.

وقال الطالب الجامعي حمد الظاهري إن لدولة الإمارات جهوداً رائدة في دعم قطاع الطيران والفضاء محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأضاف: قرأت أن في هذه الدورة من معرض دبي للطيران فرصاً للاطلاع على أحدث التطورات في الطيران والفضاء العالمي، الأمر الذي يعد في حد ذاته أيضاً فرصة لاجتماع عدد كبير من المهتمين والمختصين بهذا القطاع الحيوي وفي مجالاته كافة.

وجهة

وقال عبدالله الشامسي، طالب بجامعة أبوظبي: نجزم جميعاً بأن الإمارات وبما تحفل به من قيادة حكيمة لا ترضى إلا بالمركز الأول نجحت وباقتدار بأن تجعل الدولة وجهة مثالية لتنظيم وإطلاق معارض بهذا الحجم الهائل، إذ يعد معرض دبي للطيران مختصاً بقطاع صناعات الطيران والفضاء، وسيعرض أحدث التقنيات التي ستقود تقدم الصناعة في المستقبل، إضافة إلى أنه سيكون منصة لاجتماع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.ولفت مراد محمد الحميري، طالب بجامعة العين إلى أن دبي استطاعت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية ومضيها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران.

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