«طيران رأس الخيمة» تستعد لصفقات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية معرض دبي للطيران، كمعرض دولي رائد، ومنصة لعرض أحدث الطائرات والتقنيات الحديثة للقطاع، وكذلك قبلة رئيسة لمصنعي الطائرات، وأحدث أجهزة المطارات، حيث يشارك في هذا المعرض عدد كبير من الشركات، ويقوم بزيارة المعرض كثير من الزوار والشركات من جميع دول العالم. يأتي ذلك، فيما تستعد الدائرة لتوقيع صفقات على هامش المعرض.

كما يشهد المعرض توقيع الاتفاقيات والصفقات التي لها أثر كبير في نمو هذا القطاع، رغم الظروف التي يمر بها العالم، لكن دبي أثبتت جدارتها في التغلب على الأزمة العالمية، من خلال تنظيم معرض إكسبو وهذا المعرض، ويعتبر الموقع الجغرافي للمعرض، حلقة وصل بين الشرق والغرب، لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات.

وأكد القاسمي أن المعرض يترجم رؤية الدولة في الاستثمار في هذا القطاع، والذي ينمو عاماً بعد عام، ولا شك أن هناك مردوداً كبيراً من تنظيم هذا المعرض على قطاع الطيران في المنطقة، وهو الاطلاع على أحدث التقنيات. وقال: لا شك أن المعرض منصة لتوقيع اتفاقيات مع شركات الطيران، حيث سيتم توقيع اتفاقية مع شركة «سيركو»، لإدارة برج المراقبة في مطار رأس الخيمة، والإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة «إيجس»، لوضع برنامج توسعة مطار رأس الخيمة.

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