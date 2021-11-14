«أيه إي سي» السعودية تستعرض حلولها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة «أيه إي سي» «AEC»، إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، عن مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران للعام 2021، فيما تأتي هذه المشاركة للتأكيد على مكانة الشركة الريادية في مجالات الدفاع والفضاء والأنظمة الجوية على مستوى المنطقة واستعراض إمكانياتها وحلولها المتطورة.

وستقدم الشركة مجموعة متقدمة من الحلول والتقنيات ضمن قطاع أعمال الدفاع والفضاء لديها، بما في ذلك خدمات الصيانة والإصلاح والمساندة، وحلول أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات، ومركز العمليات، ومنتجات وحلول الحرب الإلكترونية، والطائرات من دون طيار، وأنظمة المحاكاة، وغيرها.

وأكّد المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة: «الشركة السعودية للصناعات العسكرية تولي أهمية كبيرة للمشاركة في المعارض الصناعية، وتواجدنا في معرض دبي للطيران عام 2021 هو فرصة مناسبة لاستعراض حلول الشركة الرائدة في مجالات الدفاع والفضاء والأنظمة الجوية، بالإضافة إلى إيجاد فرص لعقد شراكات استراتيجية وإقامة علاقات تعاون جديدة مع أبرز الشركات الإقليمية والعالمية. كما نتطلع إلى الاستفادة من هذا المعرض الضخم لتعزيز أهداف نمو أعمالنا ودعم تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري للسعودية بحلول نهاية العقد».

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