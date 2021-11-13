«دو» تشجع المواهب على استكشاف الفرص في معرض الإمارات للوظائف 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في الدورة العشرين من معرض الإمارات للوظائف 2021، المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 70 شركة من القطاعين العام والخاص، حيث سيكون أبناء الإمارات على موعد مع مجموعة من الفرص المميزة، التي ستساعدهم على الانطلاق في المسارات المهنية التي يفضلونها. وانطلاقاً من مكانتها كشركة وطنية رائدة في دعم استراتيجية التوطين وأهداف الأجندة الوطنية، تهدف دو من خلال مشاركتها في المعرض إلى تشجيع المواهب الإماراتية على استكشاف الفرص المهنية الفريدة، التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دو: «في الوقت الذي تتطلع فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً عبر كافة المجالات، تتطلب المرحلة القادمة منا جميعاً المزيد من العمل وتضافر الجهود لتمكين المواهب الإماراتية ورفدها بالقدرات والأدوات، التي تحولها المساهمة بدور محوري في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة. ونفخر في دو بالجهود التي بذلناها على مدار السنوات الماضية على صعيد دعم استراتيجية التوطين وتمكين أبناء الإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويسرنا المشاركة في معرض الإمارات للوظائف 2021، حيث نسعى خلال فترة المعرض إلى التواصل مع أكبر عدد ممكن من المواهب الإماراتية، وتقديم الدعم والإرشاد لهم وإلهامهم للشروع في مسارات مهنية حافلة بالنجاحات ليس فقط في مجال الاتصالات، وإنما في جميع مجالات القطاع الخاص.

وتمكنت دو على مدار السنوات الماضية من تعزيز مكانتها واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب المواهب الإماراتية والباحثين عن فرص للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما باتت الشركة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات، من خلال بروزها كداعم رئيسي لمختلف المبادرات الرامية إلى دعم أبناء الإمارات وسياسة التوطين، التي أعلنتها حكومة الإمارات. وأطلقت الشركة العديد من برامج التدريب الهادفة لصقل مهارات وخبرات أبناء الإمارات آخرها برنامج دو لتدريب الخريجين.

وستعمل دو من خلال منصتها في المعرض والتي صممتها بطريقة مبتكرة تعكس التزام الشركة بتحقيق طموحات وأهداف أبناء الإمارات، على تقديم الدعم والتوجيه والإجابة عن استفسارات الضيوف حول إيجابيات العمل في قطاع الاتصالات. وسيكون زوار المنصة على موعد مع رحلة ممتعة عبر تقنية تحديد الهوية بالموجات الراديوية (RFID) التي ستوجههم للانضمام إلى منصة «du city»، التي ابتكرتها الشركة لمساعدة المواهب الإماراتية على إكمال عملية التقدم بطلب الحصول على فرص عمل في دو. إضافة إلى ذلك، سيتمكن أبناء الإمارات من التقدم بطلباتهم لشغل الوظائف الشاغرة في الشركة والانضمام إلى برامج التدريب الداخلي والوظائف الصيفية من خلال إجراء المقابلات مع ممثلي الشركة.

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