سعيد الهاملي مديراً مستقلاً لمجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، تعيين الإماراتي سعيد الهاملي، الرئيس التنفيذي السابق لاتصالات مصر، كمدير مستقل لمجلس الإدارة اعتباراً من 7 نوفمبر 2021 الماضي. كما تم تعيين سعيد الهاملي كعضو في لجنة التدقيق الخاصة بالمجموعة.

ويأتي تعيين الهاملي في هذا المنصب لما يتمتع به من مهارات قيادية مميزة وخبرة واسعة في مجال الاتصالات اكتسبها من خلال عمله في الكثير من البيئات المختلفة التي فرضت عليه تحديات تغلب عليها بجدارة. وشغل العديد من المناصب الإدارية العليا في مجموعة اتصالات، وهي شركة إماراتية متعددة الجنسيات مزودة لخدمات الاتصالات، ولعل من أبرز المناصب التي تولاها منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر وأفغانستان.

كما كان الهاملي أحد كبار المؤسسين الأوائل لشركة الثريا للاتصالات الفضائية في عام 1997 وهي أول شركة مزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية «إم إس إس»، وشغل العديد من المناصب الأخرى في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

ويعتبر أيضاً المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سياتل لخدمات إدارة المشاريع، وهي شركة متخصصة في إدارة المشاريع من خلال تبني أحدث التقنيات التكنولوجية الجديدة والاستثمار في شركات التكنولوجيا الرائدة والشراكة معها. وقد حصل سعيد على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 2003 وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في عام 1991.

وأعرب تاو يانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، عن سعادته بانضمام الهاملي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أنه سيلعب دوراً محورياً في تعزيز مبادئ الرقابة والحوكمة بفضل خبرته القيادية الواسعة لاسيما في قطاع الاتصالات.

وأضاف يانغ: «أتطلع إلى العمل سوية مع سعيد الهاملي، ونحن على ثقة تامة بأنه سيقدم مساهمات كبيرة في دعم جهود الشركة لتقديم أفضل الخدمات لمستخدميها وعملائها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

من جانبه، أعرب الهاملي عن سعادته بتوليه المنصب الجديد، مؤكداً عزمه وتطلعه للعمل مع أعضاء مجلس الإدارة لدعم جهود الشركة في تطوير تطبيقاتها وخدماتها وفق أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الحديثة تماشياً مع مسيرة الشركة الرائدة في تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المواصفات والمعايير العالمية.

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