60 شركة ضمن «إنتربرايز أيرلندا» تزور الإمارات والسعودية لدعم التعاون

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إنتربرايز أيرلندا عن توجه ليو فاردكار، نائب رئيس الوزراء وزير المشاريع والتجارة والتوظيف الأيرلندي، الأسبوع المقبل إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية على رأس أضخم بعثاتها التجارية الدولية منذ عام 2019. وتشهد البعثة مشاركة 60 شركة أيرلندية، بهدف دعم التعافي السريع لأنشطة الشركات الأيرلندية في منطقة الخليج، لا سيما في مجال التصدير.

وحافظت صادرات الشركات المدعومة من قبل إنتربرايز أيرلندا إلى منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا على مستوياتها القوية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.152 مليار يورو. وتُعد الإمارات والمملكة العربية السعودية من أبرز أسواق منطقة الخليج بالنسبة للشركات الأيرلندية التي تحظى بدعم إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار. وواصلت الصادرات الأيرلندية إلى السوقين نموها لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 320 مليون يورو، أي ما يعادل 367 مليون دولار أمريكي، رغم بدء أزمة كوفيد 19 وتداعياتها على مختلف القطاعات العالمية. وتتسم السوقان معاً بأهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لأيرلندا في منطقة الخليج، حيث يقدر الشركاء المحليون فيهما الحلول المبتكرة التي تُقدمها أيرلندا في مختلف القطاعات؛ ما يُمثل أحد أهم أسباب نجاح الشركات الأيرلندية فيهما.

وينضم ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا، إلى فاردكار في البعثة للتأكيد على أهمية المنطقة، لا سيما الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالنسبة لأيرلندا. كما تهدف هذه البعثة إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري بين أيرلندا ودول الخليج من خلال دعم الشركات الأيرلندية للوصول إلى فرص التصدير والشراكات وتأسيس العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء المحليين في السوق، فضلاً عن تقوية العلاقات الحالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ليو فاردكار، نائب رئيس الوزراء وزير المشاريع والتجارة والتوظيف الأيرلندي: «تولي أيرلندا أهميةً استراتيجيةً خاصةً لأسواق منطقة الخليج، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات، باعتبارهما من أهم شركائنا التجاريين. وأتطلع لنجاح هذه البعثة التجارية، التي تُعد الأضخم من نوعها بالنسبة لشركاتنا الوطنية منذ بدء الأزمة الصحية العالمية، وآمل أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ العلاقات المشتركة وتوفير مزيد من الفرص الجديدة أمام جميع الأطراف. ويجدر بالذكر نمو الصادرات الأيرلندية إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية بواقع 12% و6% على الترتيب، رغم تداعيات أزمة كوفيد-19؛ ونؤكد التزامنا بتحقيق مزيد من النمو في هذا المجال».

وتعتزم البعثة، التي يترأسها فاردكار، التوجه إلى المملكة العربية السعودية أولاً؛ لتكون بذلك أول بعثة تجارية على مستوى الوزراء تزور المملكة العربية السعودية منذ أكثر من خمسة أعوام. ويُغطي برنامج الزيارة قطاعات الطيران والتعليم العالي والبناء والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا الزراعية والفروسية. ويستثمر نائب رئيس الوزراء فرصة تواجده في العاصمة السعودية لإجراء مجموعة من المباحثات الثنائية مع المسؤولين المحليين وتناول الفرص الكفيلة بتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، فضلاً عن تعزيز آفاق التعاون مع تنامي قائمة الشركات التي تتطلع للعمل في المملكة العربية السعودية.

وتُعد دبي بدولة الإمارات المحطة الثانية للبعثة، مع زيارة فاردكار معرض دبي للطيران 2021، حيث تستعرض وكالة إنتربرايز أيرلندا مبادرة الطيران في الإمارات التي يستضيفها المعرض لتسليط الضوء بشكل معمق على قطاعي الطيران والفضاء الأيرلنديين الرائدين عالمياً. وتشارك في المبادرة 12 شركة أيرلندية تعمل في مجالات الطيران والفضاء إلى جانب العديد من الشركات الأيرلندية الشريكة أيضاً. ويُلقي كُلّ من فاردكار وكلانسي كلمتين رئيسيتين خلال فعالية الفطور الأيرلندي الخاصة بالمعرض والندوة المشتركة بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي وإنتربرايز أيرلندا، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من أبرز شركات الطيران في العالم. وفي ضوء انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، التي تستمر على مدى ستة أشهر، يعتزم فاردكار زيارة الجناح الوطني الأيرلندي وحضور فعالية ريفر دانس التي تحتفي بالتراث الأيرلندي.

ومن جانبه، قال ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا: «تزخر السوق الإماراتية والسعودية بفرص هائلة للنمو أمام الشركات الأيرلندية الطامحة لتوسيع حضورها العالمي. ويعمل أعضاء فريق إنتربرايز أيرلندا ميدانياً في السوقين على تأمين فرص التواصل بين الشركاء المحليين والشركات الأيرلندية الرائدة، التي تزخر بمحفظات كبيرة من الحلول والخبرات المطلوبة في هذه الأسواق الحيوية. وتُعد هذه البعثة التجارية أضخم بعثة من نوعها تُنظمها وكالة إنتربرايز أيرلندا هذا العام، لتسليط الضوء على الاهتمام القوي للشركات الأيرلندية بمزاولة الأعمال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات».

إنتربرايز أيرلندا هي الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، وتدير الوكالة 40 مكتباً في مختلف أنحاء العالم، بما فيها ثلاثة مكاتب إقليمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في كُلّ من دبي وأبوظبي والرياض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز