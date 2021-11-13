30 رئيساً تنفيذياً في ضيافة «أدنوك» لبحث مخرجات مؤتمر «كوب 26»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك أكثر من 30 مسؤولاً في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ومؤسسات التمويل من مختلف دول العالم، في النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم الأحد 14 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة مجموعة من المواضيع الرئيسية المؤثرة في مشهد الطاقة، والوقوف على أبرز مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) الذي عقُد أخيراً في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

ويُعقد الملتقى الذي يُنظم قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (2021) بدعوة من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها. ويعد الملتقى أحد أبرز المنصات التي تسهم في ترسّيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للحوار حول العديد من المواضيع المرتبطة بحاضر ومستقبل الطاقة وتبنّي الحلول الواعدة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً أنه يأتي بعد الإعلان عن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يوفر ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين منصة متميزة لإجراء حوار رفيع المستوى بين مسؤولي قطاع الطاقة العالمي، ومناقشة مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) واستكشاف آليات للتعاون بهدف توفير احتياجات العالم من الطاقة، والاستثمار بشكل مسؤول ومستدام في الوقود منخفض الانبعاثات الكربونية لضمان أمن الطاقة العالمي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المبني على الطاقة النظيفة المستدامة».

وقالت فيكي هولوب، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال»: «يأتي انعقاد الدورة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين مباشرة بعد ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، ليوفر منصة في الوقت المناسب لتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على قطاع النفط والغاز العالمي وجهود ومساعي القطاع المستمرة لتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ العالمي. أنا ممتنة للإدارة العليا في أدنوك على استضافتهم هذه الفعالية المهمة، وأتطلع إلى الانضمام إلى زملائي من قادة قطاع النفط والغاز العالمي لمناقشة الاستراتيجيات التي تحقق تطور القطاع وتضمن استمراره في تلبية احتياجات العالم من الطاقة بشكل مستدام».

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»: «يعد أديبك أحد أهم وأبرز الفعاليات التي تُعقد سنوياً في قطاع النفط والغاز العالمي وأنا أتطلع للمشاركة في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين والذي سيكون بمثابة منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المهمة التي تواجه قطاع الطاقة. يأتي انعقاد دورة هذا العام من الملتقى في توقيت ذي أهمية كبيرة، إذ يشهد العالم اهتماماً متزايداً وحواراً مستمراً لإيجاد حلول لتغير المناخ. نحن في «بي بي» نشارك وجهة نظر معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وأدنوك حول الدور المهم للشركات الكبيرة في تحقيق الحياد المناخي، ونحن نتطلع إلى مناقشة أفضل الطرق للاستفادة من فرص الأعمال التي توفرها عملية الانتقال إلى الحياد الكربوني».

ويقام الملتقى وفق قواعد «تشاتام هاوس» لتعزيز شفافية وحيوية النقاش، وستناقش الجلسات التي يديرها الدكتور دانيال يرجين، نائب رئيس مجلس إدارة «آي إتش إس ماركت» الخبير الدولي في قطاع النفط ومؤلف كتاب «الخارطة الجديدة»، مجموعة من القضايا المهمة التي تتمحور حول تعزيز مرونة قطاع النفط والغاز، والتحولات في مشهد الطاقة المستقبلي والجهود التي تبذلها شركات النفط والغاز للمساهمة في حماية البيئة إلى جانب عدد من المواضيع.

وقال الدكتور دانيال يرجين: «يتيح ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين فرصة فريدة لمناقشة جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، حول تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية إلى جانب العديد من القضايا ذات الصلة للمضي قدماً في جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما يمثل الملتقى منبراً لعرض الرؤى وتبادل وجهات النظر من الخبراء من جميع أنحاء العالم حول الخيارات الرئيسية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، والتي تسهم في تحقيق أهداف جدول الأعمال، واستعراض التقنيات والأطر الزمنية المتوقعة لتحقيق هذه الأهداف».

وتضمّ قائمة المشاركين في الحدث إلى جانب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلاً من المهندس أمين حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وباتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، ودارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وتاكايوكي يويدا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «انبكس»، وداي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، وفيكي هولوب، رئيسة مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال»، وألفرد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «أو أم في»، والدكتور فاجيت ألكبروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل»، وليو يي جيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «شينهوا أويل» الصينية، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»، ووانغ دونغين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري «سينوك»، وشريكانت مادهاف فيديا، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية، وستيف فيمستر، المدير التنفيذي لشركة تنمية نفط عُمان «بي دي أو»، وتسوتومو سوجيموري، رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان، وهيروشي كيراياما الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوزمو»، ودون سوب كيم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكورية (كنوك)، ويونجسو هو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إس إنرجي»، وسوبهاش كومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الطبيعية المحدودة (أو إن جي سي)، وبروسكوفيا بانانجا، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية (يو إن أو سي)، وتنكو محمد توفيق، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «بتروناس»، ومارك توماس، الرئيس التنفيذي لشركة «نوجا القابضة»، وجون ليندسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيلمريتش وباين»، وفيلبي بايون، الرئيس التنفيذي لشركة «إيكوبيترول»، وشونيتشي كيتو، الرئيس التنفيذي لشركة «ادمتسو»، وساتوشي أونودا، رئيس مجلس إدارة «JERA»، وروفناج عبد اللاييف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سوكار»، وموشيه كابلينسكي بيليغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بازان»، وأوليفييه لو بيوخ، الرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير»، والدكتور مارتن برودرمولر، الرئيس التنفيذي لشركة «باسف».

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