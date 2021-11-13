«وارنر براذرز» تفتتح في أبوظبي أول فندق بالعالم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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افتتحت شركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي فندق «وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، وهو أول فندق يحمل اسم «وارنر براذرز» في العالم، وتديره شركة «هيلتون» تحت علامتها التجارية «كيوريو كولكشن».

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «ميرال»، على هامش مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، إن افتتاح فندق «وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس هو إنجاز آخر يضاف إلى سجل نجاحاتنا في «ميرال» ما يعزز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية للترفيه والأعمال، مشيراً إلى أن الشراكة الممتدة مع شركة «وارنر براذرز» و«هيلتون»، نجحنا أن نقدم من خلالها لأبوظبي، إنجازات هي الأولى من نوعها عالمياً في قطاع الضيافة والترفيه.

من جانبه، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، رداً على استفسارات الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي، إنه مع افتتاح فندق «وارنر براذرز» في جزيرة ياس يصل إجمالي عدد الفنادق في الجزيرة إلى 9 فنادق حالياً، ومن المقرر أن ترتفع إلى 10 فنادق بنهاية العام الجاري 2021 تضم نحو 3500 غرفة فندقية.

خطط توسعية

وأضاف الزعابي: إن «ميرال» تواصل خططها التوسعية في جزيرة ياس ضمن خططها الاستراتيجية لجعل الجزيرة واحدة من أهم الوجهات العائلية والترفيهية والسياحية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه لتنمية الطلب المتنامي من زوار الجزيرة وتنويع التجارب، نواصل افتتاح المزيد من المرافق الترفيهية ومنها «سي وورلد أبوظبي»، المدينة الترفيهية المتخصصة بالحياة البحرية، والمقرر الانتهاء منها في عام 2022.

جرى تأثيث غرف الفندق الـ257 لتتماشى مع إرث علامة «وارنر براذرز» وتاريخها الغني من القصص والحكايات، حيث تم اعتماد ثلاثة محاور للتصميم في غرف الضيوف، أولها هو «من النص إلى الشاشة»، والذي يسلط الضوء على لحظات فارقة في تاريخ أفلام «وارنر براذرز» وثقت مراحل إنتاج المحتوى الترفيهي. أما المحور الثاني وهو «الكشف عن شخصية النجوم» فيحتفي بعدد من المواهب المميزة أمام الكاميرا، وخلفها في عدد من الأعمال المفضلة، التي أنتجتها الشركة، بينما يظهر المحور الثالث «الخزنة» عددًا من الصور النادرة من أرشيف وارنر براذرز.

تجارب استثنائية

وقالت بام ليفورد، رئيس العلامات التجارية والتجارب لدى وارنر ميديا: نجحنا في افتتاح أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، بمساعدة شركائنا في ميرال وهيلتون. نسعى دوماً للتركيز على الجمهور، وقد طوّرنا تجارب استثنائية للضيافة لهم لتعزيز ارتباطهم بعلاماتنا التجارية وشركاتنا وشخصياتنا، حيث سيعيش الضيوف تجربة في فندق وارنر براذرز أبوظبي، والاستمتاع بزيارة الحديقة الترفيهية.

من جانبه، قال يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: نرى في افتتاح فندق وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس إنجازاً كبيراً ضمن مجموعة فنادق كيوريو كولكشن باي هيلتون في العاصمة الإماراتية.

تبدأ رحلة الضيوف في فندق وارنر براذرز أبوظبي بمجرد وصولهم إلى الفندق، حيث تستقبلهم الشاشات الرقمية التي تمتد بارتفاع المبنى لتعرض 35 مقطعاً من المحتوى الأصيل الذي تم إعداده خصيصاً للفندق. وعند وصول الزوار سيشاهدون النافورة الشهيرة من مسلسل فريندز أو التقاط الصور مع سيارة بات موبيل من فيلم ذا باتمان المرتقب.

وعند دخول البهو، تلفت أنظار الضيوف أعمدة البهو ذات التصميم الفريد والأرشيف المدهش، الذي يمتد على امتداد السلم الحلزوني ويضم مجموعة واسعة ومتزايدة من الصور، التي تروي تاريخ وارنر براذرز ودورها الحيوي في عالم الترفيه. كما يعرض الأرشيف عدداً من أفلام وارنر براذرز الأصلية والقطع المستخدمة فيها.

خيارات واسعة

ويستكمل التصميم الفريد للفندق عبر مجموعة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات حيث يضم 5 مطاعم تناسب أذواق الأطفال والكبار. كما يحتضن الفندق عدداً من المرافق الترفيهية للضيوف، كالاسترخاء في منطقة بركة السباحة العائلية أو ممارسة التمارين في مركز اللياقة أو الاستمتاع بجلسات السبا والأعمال الفنية أو التسوق في متجر «بروب شوب». وللضيوف الصغار، يقدم نادي الأطفال مساحة من المرح والحيوية صممت لإحياء شخصيات وارنر براذرز المحبوبة، ومنها باغز باني ودافي دك وغيرها من الشخصيات، التي تشارك في الأنشطة الترفيهية بالفندق ليعيش الضيوف ذكريات تدوم طوال العمر. ويلبي الفندق أيضاً متطلبات اجتماعات العمل والفعاليات من خلال قاعة متعددة الأعراض بمساحة 394 متراً مربعاً، ومرافق متعددة لدعم إقامة الفعاليات والاجتماعات.

يقع فندق وارنر براذرز أبوظبي الدولي بجانب مدينة وارنر براذرز وورلد أبوظبي الترفيهية، والتي تعدّ أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم وتضم ست مناطق للألعاب هي دي سي متروبوليس وغوثام سيتي وكارتون جناكشن وبيدروك وديناميت غالتش ووارنر براذرز بلازا، إلى جانب 29 لعبة والعديد من المعالم التفاعلية والعائلية وفعاليات الترفيه الحيّ. يحصل كل ضيف مسجل في الفندق على تذكرة لدخول المدينة الترفيهية، بالإضافة إلى معالم أخرى في جزيرة ياس مقابل كل ليلة من الإقامة.

جزيرة ياس

يقع الفندق على بعد 12 كيلو متراً من مطار أبوظبي، وعلى مسافة قريبة سيراً على الأقدام من ياس ووتر وورلد، كما يبعد 5 دقائق بالسيارة عن كافة الوجهات الفريدة والتجارب المميزة في جزيرة ياس، فيما تقع كل من الاتحاد أرينا وحلبة مرسى ياس على مقربة من الفندق.

محمد خليفة المبارك ومحمد الزعابي خلال افتتاح الفندق | البيان

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