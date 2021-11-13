30 شركة برتغالية تستعرض تصاميمها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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تشارك 30 شركة برتغالية في فعاليات وأحداث في الإمارات وذلك في دبي والشارقة خلال الفترة المقبلة، وتستهدف من وراء مشاركتها في المعرض تسليط الضوء على محفظة منتجاتها التي تتميز بتصاميم مبتكرة مستدامة وعصرية وتكنولوجيا متقدمة وتتنوع ما بين قطع الأثاث والمفروشات والإضاءة والقطع الخزفية والمنسوجات، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات قطاع الضيافة والفنادق المحلي، ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين وملاك البيوت وغيرهم الكثير.

وتشارك الرابطة البرتغالية في فعاليات أسبوع دبي للتصميم وتعرض في جناحها، نموذجاً مصغراً لمنزل ذي طابع تقليدي عربي يضم منتجات مصنوعة ومصممة بالكامل في البرتغال، وكذلك تشارك في معرض الأثاث بالشارقة في ديسمبر المقبل بالإضافة إلى استعراض منتجاتها ضمن جناح البرتغال في إكسبو دبي 2020.

وقال فيتور بوكاس، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: «نشهد إنفاقاً متزايداً من جانب السكان في دولة الإمارات على تجديد منازلهم مع تفضيلهم لمنتجات الأثاث ذات الجودة العالية، حيث يرتفع الطلب على المفروشات العصرية الفاخرة التي تدخل في صناعتها الأقمشة والجلود الثقيلة، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مداخيل الأفراد بالدولة وتنامي الطلب من القطاع الفندقي بالتزامن مع زيادة التدفقات السياحية، فضلاً عن انتعاش قطاع العقارات بمختلف فئاته، وذلك بفضل معرض إكسبو 2020 دبي».

وتتخصص الشركات البرتغالية المشاركة في إنتاج وتصميم القطع المعدنية الرائعة للتصاميم الداخلية والخارجية، وقطع الأثاث المعدلة والمصممة حسب الطلب مثل الطاولات والكراسي وقبضات الأبواب، فضلاً عن منتجات الأرضيات والمصنوعات الخشبية الفنية وغيرها من التصاميم الخشبية ذات الجودة العالية والتي ترضي جميع الأذواق.

وكشفت الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث، أن التغير المناخي أصبح يضغط بقوة على قطاع صناعة الأثاث العالمية، بالتزامن مع زيادة حرائق الغابات، وتأثر الإمدادات المتوقعة من المواد الخام.

وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الأثاث بنسبة 10% سنوياً.

وقال رئيس الرابطة، فيتور بوكاس، إن ظروف التغير المناخي أصبحت تؤثر على كل القطاعات، من أبرزها صناعة الأثاث العالمية التي تعتمد على الموارد الطبيعية من الأخشاب، متوقعاً أن تزداد الأسعار بنسبة 10% سنوياً.

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