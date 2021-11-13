"دبي للطيران" 2021 يستعد لاستقبال 85 ألف زائر على مدار الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق غداً (الأحد 14 نوفمبر) معرض دبي للطيران 2021، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، حيث من المتوقع أن تكون نسخة المعرض هي الأضخم منذ انطلاقه في العام 1989.

وستشهد نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران مشاركة أكثر من 1200 عارض من بينهم أكثر من 370 عارض يشاركون للمرة الأولى في المعرض، إلى جانب مشاركة وفود مدنية وأخرى عسكرية من أكثر من 140 دولة، وسيضم المعرض 20 جناحاً للدول المشاركة من بينها دول تشارك لأول مرة وهي جمهورية التشيك، وبلجيكا، والبرازيل، وإسرائيل، وسلوفاكيا.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 85 ألف زائر على مدار خمسة أيام، للاطلاع على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب مشاركة الخبرات والمعارف في المؤتمرات والجلسات النقاشية التي تقام ضمن أجندة فعاليات المعرض، وغيرها من عروض الطيران الأرضية والجوية. وسيشهد المعرض الإعلان عن أحدث أخبار الشركات وأبرز تطورات القطاع.

وبهذه المناسبة: قال تيموثي هاوز، المدير الإداري لدى تارسوس الشرق الأوسط: "تتميز نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران عن باقي النسخ سابقة بأنها الفعالية الأولى التي ستقام بشكل مباشر وبحضور شخصي منذ ظهور جائحة كوفيد-19، والتي طالت تداعياتها بشكل كبير قطاع الطيران، فالمعرض هو فرصة مثالية لمشاركة الخبرات لكبرى الشركات الرائدة التي تعاملت مع هذه الجائحة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات والمبادرات التي تسهم في استدامة وتطور القطاع".

وأضاف هاوز: "إن مستقبل قطاع الطيران واعد، ويسعدنا أن نرّحب بجميع الجهات العارضة والوفود الرسمية وممثلي الحكومات والشركات والزوار من حول العالم للمشاركة في هذا الحدث الضخم الذي سيركز على الابتكار والمرونة، وسيكون المعرض منصة مثالية لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تسرع وتيرة الحداثة والتحول التي يشهدها القطاع".

عروض الطائرات

تعد العروض الأرضية والجوية للطائرات إحدى أكبر الأحداث البارزة في معرض دبي للطيران، حيث تضم أكثر من 175 طائرة من أكثر الطائرات تطوراً في العالم. وسيشهد المعرض عروض ومناورات جوية يقدمها "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفريق "الفرسان الروس" التابع للقوات الجوية الروسية، وفريق "سريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية، " وفريق فريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية. وسيتم عرض طائرة "تشيك ميت" الحربية الجيل المقبل من طائرات سوخوي (Sukhoi) المقاتلة تسمى "تشيك ميت" وطائرتا بوينغ "777 إكس" و"Leonardo AW609" لأول مرة في العالم بمعرض دبي للطيران.

المؤتمرات

يستضيف معرض دبي للطيران هذا العام مجموعة من المؤتمرات المجانية التي يشارك فيها أكثر من 250 خبيراً في قطاع الطيران، حيث سيقدمون أكثر من 50 ساعة من التوجهات التي تركز على تسعة مواضيع تشمل الشحن والاستدامة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها.

برنامج فيستا

ستشارك الشركات الناشئة في قطاع الطيران والفضاء في برنامج "فيستا" الذي يستهدف المُبتكرين والمُبدعين لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الخاصة، حيث يمكنهم المشاركة في مسابقات لعرض ابتكاراتهم أمام مجموعة من أبرز شركات الطيران المحلية والعالمية التي تضم الاتحاد للطيران، ومركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC)، وأمازون ويب سيرفيسز "AWS " وفريق الابتكار التطبيقي التابع لبوينغ. كما ستتاح لرواد الأعمال أيضاً فرصة المشاركة في برامج إرشادية، وورش عمل وشبكات رفيعة المستوى مع مجموعة من الخبراء وصناع القرار.

ستقدم عروض تجريبية جديدة للطائرات أيضاً من شركة "بلوثر اندستريز" (Bellwether Industries) التي ستستعرض "أنتيلوب" (Antelope)، وهي مركبة إقلاع وهبوط عمودية حضرية مع مراوح مخفية بالإضافة إلى ANN2 من شركة Manta Aircraft، وهو نموذج بمقعدين للتنقل الجوي الشخصي مع نطاق إقليمي واسع بسرعة عالية. كما ستستعرض شركة Lilium نموذج الإقلاع والهبوط الكهربائي المتكامل للطائرات العمودية المكونة من سبعة مقاعد.

منطقة التكنولوجيا

سيركز معرض دبي للطيران 2021 بشكل كبير على التكنولوجيا، حيث يوفر منصة مخصصة لعرض أحدث التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء والاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والأمن السيبراني والأتمتة في تطوير القطاع.

تطبيق معرض دبي للطيران

يوفر معرض دبي للطيران ميزة جديدة هذا العام وهي تطبيق "Dubai Airshow"، الذي يسخر قوة الذكاء الاصطناعي لتسهيل الأعمال بحسب الملف الشخصي والاهتمامات لدى الزوار.

ويُقام معرض دبي للطيران 2021 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي، رعاه الله، في دبي ورلد سنترال خلال الفترة بين 14 و18 نوفمبر 2021.

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