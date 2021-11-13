1.16 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» في 9 أشهر بنمو 7%

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، السبت عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021 حيث سجلت معدل نمو في العائدات 22% لتصل إلى 2.791 مليار درهم، بدعم إلى الزيادة في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وإبرام شراكات جديدة.

كما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة لتصل إلى 1.16 مليار درهم بنمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل النمو الملموس في غالبية أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.

وعلى صعيد البضائع العامة، فقد نمت الأحجام التي تمت مناولتها إلى 37 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من 22 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت المناطق الصناعية تأجير مساحات بلغت نحو 2.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة ما يعكس التعافي العالمي الملموس من تبعات جائحة (كوفيد-19) على الرغم من بعض العقبات التي لا تزال تواجهها سلسلة التوريد العالمية.

نمو أحجام الحاويات

كما سجلت أحجام الحاويات التي تمت مناولتها زيادة لتصل إلى 2.47 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالرقم السابق المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 2.42 مليون حاوية نمطية على الرغم من بعض القيود التي لا يزال يشهدها قطاع الشحن والحاويات العالمي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: «إننا في موقع يتيح لنا تحقيق نمو مستدام بالتزامن مع التعافي الذي يشهده الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة، ونتيجة مشاركتنا النشطة في معالجة المشاكل التي تواجهها سلسلة التوريد العالمية، ما يعزز من التزامنا الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

النتائج التشغيلية

ومن أبرز النتائج التشغيلية التي تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة التوقيع على اتفاقية امتياز مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في شهر يوليو من عام 2021 تنص على تأسيس محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مبدئية مع شركة تطوير العقبة تنص على تطوير وتشغيل محطة سفن سياحية جديدة في ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة كما تعد أول محطة سفن سياحية لمجموعة موانئ أبوظبي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة اتفاقية أولية مع الشركة العامة للموانئ في العراق لاستطلاع آفاق التعاون في مجالات النقل والنقل البحري.

رأس المال المستثمر

من جانبه قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: «لقد واصلنا التركيز على تحقيق عائدات مستقرة مرتكزين في ذلك على العقود طويلة الأجل والمدعومة باستراتيجية استثمارية متعقّلة ومُحكمة، وبدأنا بجني ثمار استثماراتنا ومشاريعنا المشتركة وشراكاتنا من خلال أنشطتنا في قطاعات إعادة الشحن وخدمات حقول النفط والغاز البحرية ومن توسيع نطاق خدماتنا اللوجستية أيضاً».

وأضاف: «شهد رأس المال المستثمر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 زيادة ليصل إلى 23 مليار درهم من 19.9 مليار درهم تم استثمارها خلال الفترة نفسها من عام 2020، وذلك تماشياً مع برامج التوسع المستمرة التي تعمل المجموعة على تنفيذها».

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