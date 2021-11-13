«إكسبو» يقفز بأسعار الغرف الفندقية في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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أظهرت بيانات مؤسسة الأبحاث والاستشارات «إس تي آر» أن القطاع الفندقي في دبي سجل خلال أكتوبر الماضي أعلى متوسط لأسعار الغرف منذ عام 2018 وذلك بدعم تواصل فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وأشارت مؤسسة «إس تي آر» إلى أن معدل الإشغال الفندقي في دبي بلغ 81.6%، وساهم ارتفاع الطلب على ارتفاع متوسط سعر الغرفة المتاحة الذي بلغ 776 درهماً. فيما بلغ متوسط العائد على الغرفة الواحدة 633 درهماً خلال الشهر الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن فنادق دبي سجلت أعلى متوسط لسعر الغرفة الفندقية وأعلى عائد على الغرفة المتاحة منذ يناير 2018 وفبراير2018، على التوالي، بينما كان مستوى الإشغال في شهر أكتوبر الماضي الأعلى منذ يناير 2020 كما ساهمت المعارض والفعاليات التي تشهدها الإمارة في زيادة أعداد الزوار والسائحين من مختلف دول العالم.

انطلقت أول أكتوبر الماضي فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي والذي تستضيفه الإمارات لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط كما تم خلال نفس الشهر افتتاح عين دبي لترفد المعالم السياحية في الإمارة بأيقونة سياحية وترفيهية جديدة ومميزة باعتبارها أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

واستضافت دبي الأسبوع الماضي فعاليات سيتي سكيب بمشاركة عالمية كبيرة تجمع بين المشاركات الحضورية والفعاليات الافتراضية لتعيد الإمارة رسم ملامح مستقبل طاع التشييد في المنطقة والعالم حيث ساهمت الفعاليات والمعارض في دفع الحركة السياحية وانعاش حركة الطيران والتجزئة في دبي وسط توقعات بتسارع وتيرة الزخم خلال الفترة المقبلة وطوال أشهر الشتاء.

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